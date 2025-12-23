В Татарстане за неделю разместили закупки на 2,7 млрд рублей

С начала 2025 года в республике заключено уже 64,3 тыс. контрактов

За неделю с 15 по 21 декабря заказчики Татарстана разместили 853 закупки на общую сумму свыше 2,7 млрд рублей. Такие данные были озвучены на еженедельном совещании в Госкомитете РТ по закупкам.

С начала 2025 года в республике заключено уже 64,3 тыс. контрактов. Суммарная экономия бюджетных средств достигла внушительной отметки в 5,6 млрд рублей.

Особое внимание на совещании уделили росту участия малого бизнеса в закупочной деятельности. По словам председателя Госкомитета Марата Зиатдинова, с начала года с субъектами малого предпринимательства заключено 38 583 договора. Совокупный объем контрактов с малым бизнесом составил почти 45 млрд рублей — это подчеркивает значимую роль малого предпринимательства в экономике региона и его вовлеченность в государственные закупки.

Среди крупных сделок выделяется закупка, размещенная Государственным казенным учреждением «Главное инвестиционно‑строительное управление Республики Татарстан». Ее сумма превысила 3,4 млрд рублей. В рамках этой закупки подписан самый крупный контракт года — на выполнение строительно‑монтажных работ по прокладке магистральных сетей хозяйственно‑бытовой канализации для территорий «Военного городка №32» и «Экорайона» в Кировском районе Казани.



Рената Валеева