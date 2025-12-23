Павел Дуров пообещал оплатить ЭКО женщинам, желающим от него родить

Воспользоваться предложением могут незамужние женщины в возрасте до 37 лет

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров пообещал покрыть расходы на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) для женщин, которые захотят воспользоваться его донорской спермой. Кроме того, миллиардер заявил, что его биологические дети получат долю наследства. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласно условиям, озвученным в рамках маркетинговой кампании клиники репродуктивной медицины AltraVita, воспользоваться предложением могут незамужние женщины в возрасте до 37 лет. На сайте клиники до сих пор размещен баннер с рекламой «биоматериала» Дурова — рядом с фотографией гендиректора и логотипом Telegram. Клиника характеризует Дурова как человека с «высокой генетической совместимостью» и подчеркивает востребованность его донорской спермы.

По словам бывшего врача клиники, осматривавшего потенциальных участниц программы, все обратившиеся женщины отличались привлекательной внешностью, высоким уровнем образования и хорошим состоянием здоровья.

Сам Дуров, проживающий в Дубае, сообщил, что начал сдавать сперму примерно в 2010 году. Сначала он передал биоматериал другу, который пытался зачать ребенка, а затем стал сдавать его анонимно — с целью восполнить нехватку «высококачественного донорского материала». Хотя несколько лет назад Дуров прекратил прямое донорство, его замороженный биоматериал по‑прежнему доступен в клинике AltraVita.

В июле 2024 года Дуров раскрыл, что у него не менее 100 детей как минимум в 12 странах. Помимо этого, у миллиардера есть шестеро детей, рожденных в отношениях с тремя разными женщинами.

Прошлым летом в интервью французскому журналу Дуров сделал свое предложение еще более привлекательным, объявив, что все его биологические дети получат равную долю наследства. По оценке Forbes, состояние Дурова составляет $17 млрд. При этом большая часть этой суммы приходится на стоимость Telegram — мессенджер, который, по словам основателя, он планирует передать некоммерческому фонду. Кроме того, Дуров владеет неуказанным количеством биткоинов, приобретенных еще в 2013 году.



Рената Валеева