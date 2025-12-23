Путин объяснил повышение налогов, Госдума хочет увеличить штрафы за ККТ
Обзор налоговых новостей прошедшей недели
Прошедшая неделя выдалась богатой на налоговые новости, главным событием которой стало выступление президента России Владимира Путина. Какие значимые события произошли за последние семь дней в сфере налогов — читайте в обзорном материале «Реального времени».
Прямая линия с президентом
Главной темой минувшей недели стала пресс-конференция Владимира Путина. Президент России не обошел стороной насущные вопросы населения по налогам. В частности, повышение ставки НДС и ужесточение лимита для спецрежимов. Ответы же были выстроены вокруг сказочной истории с пекарней мелкого предпринимателя, который впоследствии обменялся подарками с президентом.
По словам Путина, вариант с повышением налогов показался законодателям наиболее «правильным, честным и прозрачным способом» стабилизации государственного бюджета. На этом работа над налоговыми доходами не закончится. Дальнейшим шагом станет усиление контроля за теневым сектором экономики — «серыми схемами», неуплатой налогов и незаконной предпринимательской деятельностью.
При этом Путин допустил, что налоги в России в определенный момент начнут снижаться и повышение — явление временное. Снижение произойдет, когда процесс обеления экономики будет завершен. Льготы для малого бизнеса «прикрывают» тоже с этой же целью. Путин намекнул, что крупный бизнес часто использует спецрежимы для ухода от налогов и бесконтрольного «серого/черного импорта», поэтому власти решили ужесточить данное направление налогообложения.
Не обошлось и без подсказок (с рекламой) от президента. Отвечая на претензию пекаря о предстоящем появлении затрат на отдельного бухгалтера, Путин заявил, что в нашей стране имеются бухгалтерские сервисы для такой работы. Например, в «Сбере». Однако есть опасения, что подобные системы пока не усовершенствованы под вычисление сложных налогов, к коим относится НДС. Сами банки тоже не смогли оперативно ответить, могут ли их сервисы работать в новых налоговых условиях.
Штрафы за нарушения по ККТ многократно возрастут
Федеральная налоговая служба (ФНС) дала новые поручения налоговым инспекциям по контрольно-кассовой технике (ККТ). Налоговикам дан сигнал сместить фокус внимания контролеров с выявления нарушений в сторону информационной работы с бизнесом по изменениям законодательства. Там ожидают, что в первое время в чеках «по привычке» продолжат писать 20% НДС вместо положенных с 1 января 22%.
При этом сами штрафы за отсутствие кассовой дисциплины многократно возрастут. В Госдуму уже внесен проект поправок, в котором максимальный размер штрафных санкций за ошибки в чеках повысят с 10 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. Впрочем, сами законодатели «оправдались» тем, что всего лишь хотят добавить эффективности в существующий инструментарий обеспечения дисциплины в сфере применения ККТ.
В свою очередь, напомним, что ранее был введен мораторий на штрафы за первичные нарушения для тех, кто впервые начнет платить НДС с января 2026 года. По сути, данный мораторий должен перекрывать и штрафные санкции в сфере ККТ.
Налоги «профинансируют» казанский бюджет
Налоговые доходы Казани вырастут до 35,3 млрд рублей. По крайней мере такой прогноз опубликовали в Казанской городской думе на прошедшей неделе. Всего доходы и расходы бюджета на предстоящий год в столице Татарстана планируют по 60,3 млрд рублей. Этот показатель выше на 20,2% по сравнению с текущим годом.
Наибольший доход казне города принесет налог на доходы физических лиц (НДФЛ), от которого чиновники ожидают 20,4 млрд рублей. Налог на прибыль должен составить около 6,6 млрд рублей, земельный налог — 4,8 млрд рублей и имущественный налог — 2,26 млрд рублей. Немаловажной строкой доходов являются выплаты по туристическому налогу, которые прогнозируются в размере 256,1 млн рублей.
Больше всего власти столицы республики планируют потратить на социальные расходы — 42,2 млрд рублей. Около 2,2 млрд рублей уйдет на образование, 2,1 млрд рублей на ЖКХ и 194,9 млн рублей на транспорт. Любопытно, что в конце 2024-го в Казанской городской думе озвучивали цифру в 51,75 млрд рублей в качестве плана бюджета на 2026 год.
«Трамповская» реформа
О налоговой реформе на неделе говорил не только российский президент, но и американский. Так, Дональд Трамп анонсировал начало крупнейших в истории США налоговых послаблений для населения. Тех самых, спровоцировавших летом его конфликт с миллиардером Илоном Маском. Однако сам президент продолжает настаивать, что вводимые изменения поддержат домохозяйства страны и стимулируют экономическую активность граждан и бизнеса.
Из послаблений выделяются следующие:
- отмена налога на чаевые, сверхурочную работу и социальное обеспечение;
- установление ставки подоходного налога для богатых в размере 37%;
- увеличение лимитов на налоговые вычеты по местным налогам и налогам штатов в четыре раза;
- ввод налоговых льгот на выплату процентов по автокредитам;
- увеличение налоговых вычетов на детей и пожилых американцев;
- создание для новорожденных детей «трамповских» сберегательных счетов с первоначальным взносом от государства в размере $1 тыс. и т.д.
Естественно, такие налоговые послабления вызвали бурю негодования у богатых граждан США. Некоторые же эксперты продолжают уверять, что подобные изменения рискуют, наоборот, ухудшить жизнь простых американцев, увеличивая прослойку между бедными и богачами.
Короткой строкой
К 2029 году в России планируют полностью отказаться от отчетности на бумажных носителях. В ФНС считают, что к этому времени бизнес успеет перейти на электронный формат. Для достижения этой цели в ведомстве продолжат развивать бесплатные сервисы в личном кабинете налогоплательщика на сайте налоговой. На данный момент бумажные отчетности разрешено сдавать некоторым мелким организациям и ИП.
Применение экстерриториальных камеральных проверок бизнеса будет осуществляться постепенно, хотя сам закон вступает в силу с 1 января 2026 года. В случае с НДФЛ и страховыми взносами такая практика начнет применяться не раньше второго полугодия. Вместе с этим представители ФНС уточнили, что экстерриториальные «камералки» будут проводиться по старым принципам, поэтому беспокоиться бизнесу не стоит.
Верховный суд вынес интересное решение по части переквалификации договоров ГПХ организации с самозанятыми на трудовые соглашения. Так, налоговики выявили подобную схему и доначислили фирме НДФЛ. В организации посчитали, что выплаты самозанятого по НПД должны уменьшить сумму доначислений по НДФЛ, сославшись на двойное налогообложение. Однако Верховный суд постановил: налоговая права, а самозанятый вправе вернуть ранее уплаченный им НПД, который не может быть зачтен в счет уплаты налога на доход физических лиц компании.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».