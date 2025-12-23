Татарстану нужен хаб по продаже б/у машин с дисконтом

Распродажу техники в начале 2026 года начнут лизинговые компании в Москве, Санкт-Петербурге и других мегаполисах

Фото: Максим Платонов

В России откроют до 10 хабов по продаже подержанных машин с дисконтом. Речь идет об изъятых автомобилях из коммерческих парков, такси, сервисов доставки и так далее. В зависимости от сроков экспозиции и типа техники, скидка на машины составит от 5 до 40%. Технику в начале 2026 года уже начнут продавать лизинговые компании в Москве, Санкт-Петербурге. Могут ли такой хаб открыть в Татарстане и будет ли спрос на такой транспорт — в материале «Реального времени».

«Создание таких хабов было очевидным решением»

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков отметил, что создание таких хабов было очевидным решением, поскольку в России в последнее время изъяли из лизинга от 10 тыс. до 20 тыс. только грузовых машин. С легковыми автомобилями та же ситуация. Поскольку машины стоят без движения, а за хранение этих транспортных средств все равно нужно платить, то автовладельцы решают избавиться от такого транспорта.

— Как это делать? Продавать через дилеров: во-первых, продавать будут все равно со скидкой, во-вторых, дилеры захотят заработать и «сожрут» еще денег. Именно поэтому было очевидно, что какие-то лизинговые компании будут создавать нечто вроде магазинов, хабов, чтобы эти машины распродавать, — считает Кадаков.

«Татарстан, как промышленно развитый регион, претендует на то, чтобы такой хаб в республике был»

По мнению Кадакова, Татарстану, как одному из промышленно развитых регионов, нужен такой хаб.

— Вполне логично, что такие центры продаж должны появиться в наиболее автомобилизированных регионах. Татарстан, как промышленно развитый регион с большим количеством транспорта, как грузового, так и легкового, вполне претендует на то, чтобы такой хаб в республике был, — считает автоэксперт.

Член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Игорь Моржаретто добавил, что в Казани такой центр откроется при условии наличия хорошего спроса на подобные машины.

— Лизинговые компании в Казани активно работают, а в подобные центры в первую очередь пойдут именно лизинговые машины, которые вернули. Автомобили в таких центрах будут продавать самые разные. При этом такие «точки» станут местом для продажи недорогих машин. Если будет хороший спрос на такой транспорт, то подобный хаб откроют и в Казани, — считает автоэксперт.

«Даже при скидке не менее 20% встает вопрос: как это все будет продаваться?»

В свою очередь Кадаков подчеркнул, что скидки на всю эту технику должны быть не менее 20%, однако даже в этом случае спрос на нее остается под вопросом.

— Если говорить про коммерческую технику, то машины, которые нужны, сейчас работают. Однако если техника оказалась возвращенной, то получается, что этот транспорт в таком количестве сейчас стране не нужен: либо этой технике нечего делать, иными словами, нет таких проектов, либо заказчики просто не могут оплатить работы по той стоимости, по которой хотят получить транспортники, перевозчики. Избавиться от техники, которая не нужна, можно только с большими скидками. То же самое касается и легковых машин, даже двух-трехлетних. И то даже при скидке не менее 20% встает вопрос: как это все будет продаваться? — добавил эксперт.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Он подчеркнул, что продать можно все что угодно, однако в данном вопросе нужно учесть не только цену, но и баланс интересов продавца и покупателя.

— Если тот же самосвал будут продавать за полцены от его фактической среднерыночной стоимости на данный момент, то, конечно, его быстро заберут. Однако вряд ли продавец захочет отдавать машину за полцены. Хотя, наверное, покупатель и продавец найдут друг друга, — резюмировал Кадаков.