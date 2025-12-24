Танцы на рыбе-ките и гимнастка Царь-девица

Казанский цирк показал «Конька-Горбунка»

Номер «Колесо смелости», герои — Солнце и Месяц. Фото: Артем Дергунов

Казанский цирк представил совместный проект с Московским цирком Никулина на Цветном бульваре — новогоднюю сказку «Конек-Горбунок». В главной роли — мини-хорс Фунтик. В сюжетную канву классики XIX века вписаны акробаты, кони и танцоры, одевшиеся домами. Спектакль обязуются показать 61 раз — это новый рекорд для Казанского цирка.

От создателей шоу «Мирас»

«Конек-Горбунок» — постановка, подготовленная в Москве в 2023 году, причем делала ее та же команда, которая в этом году подготовила в Казани спектакль «Мирас». Это главный режиссер Евгений Шевцов, главный балетмейстер Ольга Полтарак, а также постановщик клоунады Андрей Шарнин. Нужно понимать, что в Казань сказка не привезена, а перенесена.

Вся основная сюжетная канва произведения Петра Ершова перенесена в пространство цирка. Покажут постановку 61 раз.

От автора говорит Владимир Кожевников, инспектор манежа в цирке Никулина. Роли трех братьев доверены клоунскому трио «Без носков» — все они из Екатеринбурга, вместе работают 11 лет. Это старший — Данила (Артем Бабинов), средний — Гаврила (Константин Копейкин), а также младший — Иван (Максим Карпов). Все артисты наряжены в цветастые костюмы Надежды Русс — Кадышева была бы довольна!

Представление начинается с полета Деда Мороза на санях. Проект и впрямь совместный, судя по номерам и участникам. К примеру, в роли Дедушки — актер цирка и театра «Сдвиг» Павел Логинов, а в роли Снегурочки — артистка балета Полина Бибикова.

Как водится, сказочные герои у нас предстают в сверхъярких образах. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Кони, люди и хорьки

Далее мы узнаем, что братья выращивают пшеницу. И на арене, выложенной сеном, уже прыгают акробаты на тройной русской палке под руководством Ильи Тюфяева, артисты неоднократно приезжали в Казань, например, в прошлом декабре на новогодний «Лабиринт».

Появляется кобылица, к слову, все номера названы цитатами из Ершова, и, конечно, мини-хорс Фунтик. Отправляются братья на базар, где звучит спорная с точки зрения смысла песня «Все на свете продается, все покупается на ярмарке»: балетная труппа цирка превращается в торговые ряды. Эквилибристы взмывают в воздух на першах, а потом резко и запланировано падают, вызывая восторг зрителей — это группа под руководством Алихана Алиханова.

Хорьки-духовики. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В столице живет «прогрессивный» царь — Андрей Аверюшкин-старший. В Казани он выступает с женой, они показывают номер с хорьками и петухами. Интересен он, скорее, благодаря юмору — к примеру, в одном моменте хорьки начинают «играть» на духовых.

На базаре появляются два черных «золотогривых» коня, под руководством Елены Павлович и Юлии Якубовской — это сложный по подготовке, но не особо зрелищный номер, а царь велит добыть перо Жар-Птицы.

Это подготовка к выступлению наших казанских гимнасток, учениц Детской цирковой школы (Аиша Агаева, Заира Амирова, Злата Гусева, Валерия Зайцева, Елизавета Улыбина, Диана Тургунова). Красоту номера подчеркивает и оригинальная конструкция, которую техники умудряются разобрать и собрать за несколько минут.

Казанские «Жар-Птицы». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Привет от «Голубой шали»

Вторая часть представления также начинается оригинально, с темы Месяца Месяцовича и Солнца: казанцы Евгений Петров и Артур Яппаров забираются в два колеса, крутящихся по кругу и устраивают смелое акробатическое представление, прыгая и бегая не только внутри, но и снаружи.

Организаторы подчеркивают, что представление создано для всей семьи. Видимо, выход балета во второй части во всем блеске — именно для более старших зрителей. Здесь мы видим Алину Ивачеву, воздушную гимнастку, в роли Царь-Девицы. В целом хочется сказать спасибо нашему цирковому балету, который зачастую «вытягивал» тот или иной номер.

Алина Ивачева и Иван Гребенкин. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Так происходит, например, во время выхода дрессированных нубийских козликов Юлии Якубовской. Сцена — шикарная, огромное чудо-юдо, рыба-кит, на котором танцуют дома. А вот козлики не впечатляют, можно сказать, что при всем уважении к труду дрессировщиков, номера с животными — не самая сильная часть представления.

И вот уже три котла, в которых нужно искупаться царю-батюшке. Поскольку это детское шоу, никто в кипятке не сварился, вместо этого государь «в пляс пустился» и устроил шоу с «перкуссионными» котлами, как тут не вспомнить, что коронный номер у сына, Андрея Аверюшкина-младшего, связан с барабанами.

Конек-Горбунок. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

А Иван преображается из клоуна в гимнаста — Ивана Гребенкина. С Ивачевой они взмывают на ремнях в небо. Отметим, что схожий номер был и в программе «Мирас», где авторы превратили его в посвящение спектаклю «Голубая шаль». Здесь их выход обозначен как «Венец любви».

Отметим, что представление длится с антрактом чуть более двух часов — какие-то специальные интермедии с участием зрителей сведены к минимуму, техники работают быстро. Решена и проблема с финалом, где кандидатуру нового государя представила Царь-Девица. А тут, поскольку предыдущий царь сошел с ума, а без монарха нельзя, Данила и Гаврила (и народ) решают, пусть царем будет Иван — «Умный, добрый наш братан!».

1 / 50 Артем Дергунов

