Цифровой рубль стартует в сентябре 2026 года

Что нужно знать каждому

Фото: Реальное время

Знаковое событие наступающего 2026 года в российской экономике — массовое внедрение цифрового рубля, запланированное на сентябрь. «Реальное время» в партнерстве с Банком «Аверс» разбирается, что такое цифровой рубль, как он работает и почему он важен для развития финансовой системы страны. Кроме того, мы развенчаем популярные мифы и заблуждения, связанные с цифровой валютой, чтобы помочь читателям разобраться в новом экономическом тренде и его реальном влиянии на повседневную жизнь.

Что такое цифровой рубль?

Цифровой рубль — это новая разновидность национальной валюты России. Он будет использоваться одновременно с привычными наличными и безналичными рублями. Деньги будут храниться в цифровом кошельке на платформе Банка России, при этом для операций можно будет пользоваться приложением своего банка. Главное — 1 цифровой рубль равен 1 обычному рублю. Банк России подчеркивает, что цифровая валюта сделает расчеты более удобными и безопасными, а также позволит оплачивать покупки даже без подключения к интернету — в офлайн-режиме. В условиях развития технологий и цифровизации экономики цифровая валюта становится одним из инструментов модернизации финансовой системы.

Идея цифрового рубля возникла как ответ на рост популярности криптовалют и стремление повысить эффективность безналичных расчетов. С 2020 года Центральный банк России ведет активную работу по разработке и тестированию цифрового рубля, чтобы обеспечить современный, удобный и контролируемый государством платежный инструмент.

Когда ожидается внедрение?

Цифровой рубль будет появляться в массовом обращении поэтапно: массовый доступ для граждан ожидается с 1 сентября 2026 года, а для бизнеса — к 2028 году.

А пилотные операции начались еще в августе 2023 года. По данным Банка России на конец мая 2025 г., на платформе цифрового рубля открыто около 2 500 кошельков физических и юридических лиц, операции с цифровой национальной валютой доступны клиентам 15 банков из более чем 150 населенных пунктов. Было совершено более 63 тыс. переводов, около 13 тыс. оплат за товары и услуги, исполнено более 17 тыс. смарт-контрактов.

Открытие счета цифрового рубля — это личный выбор каждого. Им можно оплачивать покупки и переводить деньги, но взять кредит или получить проценты, как по вкладу, нельзя — для этого используются обычные банковские продукты. При этом цифровые рубли можно тратить так же, как наличные или безналичные средства. Кроме того, переведенные цифровые рубли можно обменять на безналичные деньги.

Безопасность

Операции с цифровым рублем защищены современными криптографическими методами — электронными подписями и шифрованием данных. При открытии счета пользователю выдается сертификат, который обеспечивает безопасное взаимодействие между финансовым посредником и Банком России.

Все криптографические процессы проводятся на сертифицированном оборудовании, отвечающем требованиям регуляторов. Это исключает возможность подмены данных или несанкционированного доступа, обеспечивая многоуровневую защиту и высокий уровень безопасности цифрового рубля.

Мифы о цифровом рубле

Мы собрали пять самых популярных мифов о цифровом рубле.

Миф 1. Наличные исчезнут и нас заставят использовать только цифровой рубль.

Цифровой рубль не заменит наличные и карты. Он будет существовать параллельно с ними, и у каждого останется выбор — платить наличными, картой или цифровым рублем.

Миф 2. Придется открывать цифровой кошелек или подавать отказ через МФЦ.

Кошелек открывается только по желанию пользователя через банковское приложение. Автоматического открытия или обязательного предъявления заявлений в МФЦ не предусмотрено.

Миф 3. Цифровой рубль — это криптовалюта, он нестабилен и децентрализован.

Цифровой рубль — государственная единица, выпускаемая Банком России, а не криптовалюта. Он централизован и полностью подконтролен государству.

Миф 4. Цифровые рубли имеют срок годности или могут «сгореть».

Денежные средства в цифровом рубле хранятся как обычные деньги и не теряют своей стоимости со временем.

Миф 5. По цифровому рублю начисляются проценты, как по вкладу.

Цифровой рубль — это инструмент для оплаты и переводов, не предназначенный для накоплений, поэтому процентные выплаты не предусмотрены.

Влияние на экономику и банковскую систему

Внедрение цифрового рубля позволит упростить платежи, снизить издержки банков и повысить прозрачность финансовых операций. Для граждан и бизнеса это новые возможности — мгновенные переводы, доступ к дополнительным сервисам и улучшенный контроль над финансами. Например, цифровой рубль сделает процесс электронных закупок проще и быстрее, повысит прозрачность онлайн-платежей — все операции будут проводиться напрямую через счета на платформе цифрового рубля Банка России без дополнительных комиссий. Это также облегчит контроль над корпоративным бюджетом.

Таким образом, цифровой рубль — это шаг к цифровизации и укреплению национальной платежной системы, который поможет России двигаться в ногу с технологическими трендами, сохраняя при этом контроль и стабильность.