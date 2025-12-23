Минниханов обозначил приоритеты в сотрудничестве с Индией: IT, фармакология

Минниханов оценил перспективы взаимодействия региона с Индией после проведенного в республике первого татарстано-индийского форума «Тайм»

Раис Татарстана Рустам Минниханов оценил перспективы взаимодействия региона с Индией после проведенного в республике первого российско-индийского форума «Тайм». Минниханов обратил внимание на растущие возможности сотрудничества в различных областях, подчеркнув особое значение Индии как важного партнера.

— Индия имеет огромный потенциал. Это фармакология, IT, высокие технологии. Она, может быть, пока не развита, но потенциал Индии не меньше, чем у Китая. Китай уже поднялся, у них бурное развитие, а Индия — она обязательно поднимется

Денис Петров