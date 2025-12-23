В Казани успешно провели серию трансплантаций почек и сердца

По данным врачей, пересаженные почки функционируют нормально

Фото: Максим Платонов

В Горбольнице №7 Казани в конце сентября впервые провели операцию по пересадке сердца, а осенью выполнили сразу три трансплантации почек. Об этом рассказывают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Эти достижения стали результатом многолетней работы: местные специалисты проходили обучение у коллег из московского центра Шумакова, постепенно осваивая высокотехнологичные методики.

О значимости проведенных операций говорит главврач клиники Артур Делян: трансплантация для пациентов — последний шанс на полноценную жизнь, поскольку их собственные органы уже утратили функциональность. От качества проведения операции напрямую зависит дальнейшая судьба и качество жизни пациентов.

Среди тех, кто получил шанс на новую жизнь, — Гузель Губайдуллина из Казани. 42‑летняя женщина полтора года находилась на диализе из‑за наследственной проблемы с почками. Все это время врачи искали подходящего донора — четыре попытки оказались неудачными из‑за несовместимости. Месяц назад операция по пересадке почки наконец состоялась: она длилась около четырех часов, а реабилитация прошла успешно.



По данным врачей, пересаженные почки функционируют нормально: органы имеют плотную, эластичную консистенцию, отсутствуют признаки болезненности.

Для седьмой горбольницы Казани были выделены квоты на проведение шести трансплантационных операций — трех по пересадке сердца и трех по пересадке почек. В следующем году медучреждение планирует увеличить объемы таких вмешательств, расширяя возможности помощи пациентам с терминальными стадиями заболеваний органов.