Раис Татарстана — о выпуске Ту-214: «Все равно мы будем строить эти 20 самолетов»

По словам Рустама Минниханова, возобновление полноценного серийного производства воздушных судов потребует больших усилий и вложений

Фото: Роман Хасаев

Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился мнением о будущем отечественного авиастроения в ответ на вопрос «Реального времени» касательно серийного выпуска 20 самолетов Ту-214 в год на предприятиях Казанского авиационного завода (КАЗ).

— Для этого надо построить агрегатные, сборочные, логистические центры, завод по механообработке. Все они уже в завершающей стадии. Сейчас завозим станки, готовим людей. Все равно мы эти 20 самолетов будем строить, — заявил Минниханов.

По словам раиса, возобновление полноценного серийного производства воздушных судов потребует больших усилий и вложений, поскольку советские разработки утратили актуальность и отечественные производители столкнулись с отсутствием собственных двигателей и комплектующих. Глава Татарстана подчеркнул необходимость комплексного подхода: необходимо создавать полноценную производственно-логистическую инфраструктуру, наладить поставку материалов и подготовить специализированные кадры.

— Я сам очень недоволен, что мы медленно движемся. Но мы активно оказываем содействие. Другого пути нет. Если мы свой авиапром не сделаем, даже если подружимся, то у нас должны быть свои самолеты, свои вертолеты, своя электроника — это вот точно. Президент сегодня ставит задачи. Суверенитет без технологий, без способности производить ту или иную высокотехнологичную продукцию [невозможен]. Там, где санкции, наши слабые места, — заявил Минниханов.

Рассказывая о ситуации с другим проектом отечественной авиации — «Суперджетом» — раис заметил, что изначально этот самолет зависел от западных поставщиков и его пришлось переоборудовать для самостоятельного производства комплектующих. Работа в этом направлении продолжается, однако полностью восстановить утраченные компетенции удастся не мгновенно.



Денис Петров