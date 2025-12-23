Астрономы уточнили размеры и плотность кометы 3I/ATLAS, о которой спрашивали Путина

Ранее журналистка на «Итогах года» спросила президента России о признаках ее искусственного происхождения

Фото: сгенерировано при помощи нейросети qwen.ai

Диаметр ядра кометы 3I/ATLAS составляет от 820 до 1 050 метров, а ее плотность — около 0,5 г/куб. см. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование в электронной библиотеке arXiv.

К таким выводам пришли научный сотрудник Университета Кентербери (Новая Зеландия) Джон Форбс и Харви Батлер. Они проанализировали данные, полученные с помощью орбитального телескопа «Джеймс Уэбб», наземной микроволновой обсерватории ALMA, орбитальной инфракрасной обсерватории SPHEREx и автоматизированного телескопа TRAPPIST‑North. Ученые сопоставили информацию о том, как менялась скорость кометы при сближении с Солнцем, а также о темпах испарения ее вещества под действием солнечного тепла и света. На основе замеров интенсивности выбросов газа и пыли астрономы рассчитали потери массы кометы и, исходя из этого, определили диаметр ее ядра.

Ранее размеры ядра 3I/ATLAS оценивались весьма приблизительно — от нескольких сотен метров до 5,6 км, — на основании наблюдений космического телескопа «Хаббл». Новые расчеты оказались ближе к значениям, зафиксированным зондом «Розетта» при изучении кометы Чурюмова‑Герасименко: плотность 3I/ATLAS (0,5 г/куб. см) сопоставима с плотностью этого объекта. Ученые рассчитывают уточнить параметры кометы по мере ее удаления от Земли.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Напомним, в ходе «Итогов года» с Владимиром Путиным журналистка спросила о приближающемся к Земле объекте, уточнив, есть ли признаки его искусственного происхождения. Президент ответил, что ситуация полностью контролируется учеными:

— Это комета из другой галактики. Она ведет себя иначе, чем привычные нам кометы, но находится на расстоянии сотен миллионов километров от Земли и не представляет угрозы.



Рената Валеева