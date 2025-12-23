Аналитики: в Казани подешевели запчасти, самые популярные — от Hyundai и Kia

Наиболее заметное падение цен зафиксировано в сегменте двигателей и деталей для них

Фото: Динар Фатыхов

В ноябре по сравнению с октябрем цены на новые запчасти в городе в среднем снизились на 4%, сообщили «Реальному времени» аналитики «Авито». Наиболее заметное падение цен зафиксировано в сегменте двигателей и деталей для них: их стоимость уменьшилась на 23%, а средняя цена составила 18 тысяч рублей.

Электрооборудование стало доступнее на 17% — в среднем его приобретали за 6 тысяч рублей. Элементы трансмиссии и привода подешевели на 12%, до 14 тысяч рублей, на столько же снизились цены на детали рулевого управления (до 6 тысяч рублей). Незначительное, но ощутимое снижение — на 2% — коснулось элементов подвески: их средняя стоимость теперь составляет 5 тысяч рублей.

— За последний месяц на фоне роста количества предложений и числа продавцов на площадке мы видим небольшое снижение цен. Большой объем предложения позволяет предоставлять более конкурентные и прозрачные цены, а также максимально широкую вилку по ценам и ассортименту — каждый может найти товар под свой бюджет и запрос, — прокомментировал директор бизнес‑направления «Запчасти и Автосервисы» в «Авито» Алексей Головин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается популярности брендов, чаще всего казанцы покупают новые запчасти от Hyundai Motor Group (в которую входит и KIA): на них пришлось 7% продаж среди 250 марок, представленных на платформе. Второе место заняли детали от Sat с долей почти 7%, третье — запчасти от АвтоВАЗ (3%). По 2,5 % продаж пришлось на бренды O.E.M. и 777 Auto Parts.

По категориям товаров лидируют кузовные детали: на них приходится 29% продаж. На втором месте — автосвет (10% продаж), на третьем — двигатели (9%). В топ‑5 также вошли элементы салона (8% продаж) и электрооборудование (8% продаж).

Рената Валеева