«Локомотив» стал первым финалистом Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» стал первым финалистом Кубка Гагарина, обыграв в полу-финальной серии челябинский «Трактор». Серия закончилась с разгромным счетом 4:0. Подопечным Игоря Никитина удалось завершить это противостояние в кратчайшие сроки.

Теперь «железнодорожникам» предстоит узнать своего соперника из параллельной серии между магнитогорским «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом». В «уральской» серии впереди идут «магнитогорцы» — 2:1 в пользу «лисов».

Последний раз «Локомотив» играл в финале Кубка Гагарина в далеком первом розыгрыше трофея против «Ак Барса». В том сезоне казанцы были сильнее в 7-матчевой серии.

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Олег Исаков