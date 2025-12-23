Депутаты предложили освободить студентов от экзаменов на Новый год

Такая мера позволит обеспечить студентам гарантированное право на отдых и снизить психологическую нагрузку

Фото: Мария Зверева

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» выступили с инициативой освободить студентов от сдачи экзаменов и зачетов в период новогодних праздников. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на документ.



Инициатива предполагает внесение изменений в российское законодательство с целью установления четкого запрета на проведение любых мероприятий промежуточной аттестации — экзаменов, зачетов и консультаций — в нерабочие праздничные дни. По мнению авторов, такая мера позволит обеспечить студентам гарантированное право на отдых и снизить психологическую нагрузку: учащиеся смогут полноценно восстановиться перед началом нового семестра.

В обращении подчеркивается, что текущая практика проведения аттестации в праздничные дни создает неравные условия для обучающихся и противоречит законодательным нормам о праве на отдых.

— Студенты вынуждены проходить обучение в период, когда вся страна официально отдыхает, что негативно сказывается на их психоэмоциональном состоянии и качестве усвоения учебного материала, — отмечается в документе.



Ранее группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР предложила законопроект, предусматривающий предоставление бесплатного проезда в городском и пригородном транспорте учащимся очной формы обучения вузов и колледжей. Речь идет исключительно о муниципальных автобусах, троллейбусах, трамваях и электричках, исключая коммерческие маршруты и такси.

Рената Валеева