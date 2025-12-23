Путин проведет предновогоднюю встречу с крупным бизнесом 24 декабря

Президент России Владимир Путин проведет традиционную предновогоднюю встречу с главами крупнейших российских компаний в понедельник, 24 декабря. Об этом журналистам сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Встреча запланирована на 20:00 мск.

Глава РСПП выразил надежду, что предстоящий диалог будет носить предметный характер, выходя за рамки обычного праздничного мероприятия.

— Мы, естественно, рассчитываем, что это не просто, так сказать, под елкой встреча. Мы хотели бы обсудить какие-то темы, чтобы договориться о ключевых направлениях совместной работы на следующий год, — подчеркнул Шохин, намекая на важность неформального, но при этом рабочего формата общения с главой государства.

Хотя Шохин воздержался от разглашения конкретных предложений, с которыми РСПП планирует выступить, ранее он озвучивал ряд ключевых вопросов, волнующих бизнес-сообщество. Среди них — защита прав добросовестных собственников, регулирование неналоговых платежей, а также вопросы, связанные с валютным курсом.

Ежегодные предновогодние встречи с представителями крупного бизнеса являются устоявшейся практикой. Годом ранее, 16 декабря, президент Путин уже встречался с представителями деловых кругов. Тогда глава государства поздравил их с успешными результатами и особо отметил важность их работы.

Рената Валеева