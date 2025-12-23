«Зилант» ушел на перерыв абсолютным лидером

До суперлиги осталось совсем чуть-чуть

В атаке "зиланты". Фото: предоставлено ГК «Зилант»

Гандболисты казанского «Зиланта» ушли на перерыв в регулярном чемпионате страны. Одержав дома две уверенные победы над белгородской командой «Технолог-Спартак» 42:27 и 45:23, казанцы довели беспроигрышную серию в чемпионате до 12 побед. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Первая в истории победа над Уфой

Матчи с белгородской командой не представляли особой сложности. Разве что в стартовом тайме первой игры казанцам пришлось поднапрячься, поскольку гости долгое время не отпускали их, и только к концу тайма счет стал 19:12. Но разница в классе команд такова, что сомневаться в конечном итоге не приходилось.

В итоге казанцы возглавляют группу из шести команд, сыграв 12 матчей, набрав 23 очка и опережая на три «Ростов-Дон». Матчами с ним, назначенными на 7 и 8 марта, казанцы будут завершать регулярный чемпионат, причем это будут домашние поединки. Самые важные — в Ростове-на-Дону. Казанцы дважды выиграли в начале ноября со счетом 31:28 и 30:23, обеспечив себе комфортное преимущество. Однако календарь чемпионата свел «Зилант» с уфимским «Акбузатом» в татаро-башкирском дерби. И на тот момент у казанцев не было ни одной победы в истории над уфимским клубом. В итоге в первый день двойного противостояния снова не удалось победить, была зафиксирована ничья 39:39. Несмотря на то что в этой игре в состав казанцев влился Роман Макришин, воспитанный в Казани, но сыгравший за родную команду впервые. В начале сезона у него была травма, и казанцы обыгрывали ростовчан еще без него.

У уфимцев тоже был игрок-легенда, на возвращение которого интересно было посмотреть любителям гандбола. Это 36-летний полусредний Дмитрий Киреев, которого помнят по играм за Воронеж, Краснодар и Ростов-на-Дону. Вернувшись в Уфу, он завершил карьеру, став тренером местного дубля, но в этом сезоне уфимцы решили обойтись без дубля, а Киреев решил, что есть еще порох в пороховницах, оказывая некую незримую конкуренцию однофамильцу Виктору Кирееву, который в 37 лет защищает ворота питерского «Зенита».

Переживать по поводу потери очка можно только не глядя на течение того матча. Первый тайм был проигран со счетом 18:20. По ходу второго тайма преимущество гостей росло, счет был 27:23. Казанцы сумели сравнять счет 34:34, после чего игра шла при постоянном голевом преимуществе уфимцев. В решающий момент голкипер казанцев Виктор Николаев отразил пенальти, после чего его партнеры по команде сравняли счет, а когда в концовке у казанцев был пенальти, реализация его привела к итоговой ничьей. Также и во втором матче был пенальти, который повлиял на ход событий. Казанцы выигрывали в концовке первого тайма — 19:16, и у уфимцев был шанс сократить разрыв в счете, реализовав пенальти. Но этого не произошло, а с начала второго тайма хозяева площадки ушли вперед и уверенно довели игру до победы — 34:27, ставшей некой исторической вехой, как первая победа в истории игр.



Владислав Размаев. предоставлено ГК Зилант

Вылет из Кубка был «запланированным»?

Эта победа была добыта 23 ноября, и тяжелый с точки зрения ноябрь казанцы заканчивали матчем в Ростове-на-Дону в розыгрыше Кубка России. И тут «зиланты» потерпели первое в сезоне поражение — 24:29, возможно, предполагая, что кубковые хлопоты, а это не только матчи, но и перелеты и переезды, будут им ни к чему в дальнейшем. Все-таки после Нового года им предстоит еще восемь матчей с очень непростым выездом в Уфу. В отличие от футбольного «Рубина», где вылет из розыгрыша Кубка грозит привести к смене тренерского штаба, в гандболе совсем другие приоритеты.

При этом гандбол, наряду с хоккеем, остается последним видом спорта, где «башкиры» с «татарами» конкурируют. В истории «Акбузата» уже есть момент, когда они не пустили «Зилант» в суперлигу, будучи сильнее в прямом противостоянии. Сейчас есть шанс помешать косвенно, поскольку в игре с ростовчанами уфимцы выглядели крайне бледно, проиграв в очном противостоянии с разницей в восемь и девять мячей. В 2026 году уфимцы, отстающие на три очка от ростовчан, примут их дома в конце января, а с казанцами сыграют в конце февраля, пока отставая от «зилантов» на шесть очков.

Оба наших конкурента имеют по команде, выступающей в чемпионате среди женских команд. Если прославленная команда «Ростов-Дон» лидирует, то «Уфе-Алисе» предстоит решать задачу, чтобы остаться в суперлиге. Правда, необходимо уточнить, что в высшей лиге выступают только дубли и команды, представляющие училища олимпийского резерва, которые вряд ли мечтают о том, чтобы подняться на уровень суперлиги. Самостоятельная команда там только одна, она представляет городок в Брянской области под названием Сельцо. И пусть в гандболе это заметная величина, поскольку тут выросли двукратный олимпийский чемпион Валерий Гопин и участница Олимпиады в составе сборной Словении Ольга Колосова-Чечкова, все-таки верить в способность перехода девушек в суперлигу не верится. Хотя гандбол — это исторически вид спорта, в котором команды высокого уровня зарождались едва ли не в районных поселках, таких как украинский Берегово в Закарпатье, либо Невинномысск, уже в российские времена Звенигород. Поэтому переживать за вылет женской команды башкирам не стоит, но и рассчитывать на возвращение мужского коллектива в суперлигу будет наивно.

Юрий Семенов. предоставлено ГК Зилант

Привет от бывших

Не исключено, что победа ростовчан в Кубке была еще вызвана дополнительным настроем на поединок квартета игроков, таких как голкиперы Дмитрий Черномашенцев и Егор Шимоенков и полевые игроки Максим Васильев и Данил Гумянов. Ранее они защищали цвета казанской команды, а желание доказать или взять моральный реванш зачастую не менее мотивирует, чем статус дерби.



Первой командой, с которой «Зилант» провел все четыре матча в регулярке, стал белгородский «Технолог-Спартак», причем в декабре казанцы ездили в гости к этой студенческой команде. Мужской волейбольный суперклуб играет в Туле, футбольный «Салют-Белгород», лидирующий во второй лиге Б, проводил домашние матчи в Старом Осколе. Для МХК «Белгород», выступающей в Национальной молодежной хоккейной лиге, нашли любопытный выход из положения. Белгородцы, приезжая на две гостевые игры, проводят на площадке соперника еще две, только они уже считаются домашними. Если нет такой возможности, то белгородцы принимали соперников в Краснодаре и Мичуринске, Тамбовской области. И только мужская гандбольная команда проводила домашние игры на родной арене БГТУ им. В.Г. Шухова.

Поскольку Белгород находится на четвертом месте, не исключено, что казанцы снова сыграют на этой же площадке, но уже в рамках второго кругового турнира, которым продолжат сезон после марта. Что любопытно, домашний матч с уфимцами «Зилант» проводил в спорткомплексе «Бустан», построенном под казанскую Универсиаду, и отвечающий международным стандартам, включая трибуны для зрителей. Там же, скорее всего, будут принимать и «Ростов-Дон». А вот игры с менее важными соперниками казанцы отныне проводят в спортзале Центра гребных видов спорта, структурном объекте Поволжского университета спорта, чьим подразделением сейчас можно назвать и гандбольный клуб.

Директор клуба Константин Горбунов. предоставлено ГК Зилант

Казанский гандбол — это Поволжский университет спорта

Ректор спортивного вуза Рафис Бурганов отмечал: «Необходимо сказать спасибо Рустаму Нургалиевичу Минниханову, за то, что мы получили целевые субсидии на обновление спортивных объектов. Если ранее тамошняя гостиница «Регата» напоминала общежитие, то сейчас это самый настоящий отель уровня трех звезд. Кроме того, мы в «Регате» построили три сауны, а это крайне важно в плане восстановления после выполнения тренировочных объемов».

Определенная смена приоритетов в Поволжском университете спорта, привела к тому, что студенческие футбол и мини-футбол, баскетбол и хоккей с шайбой отошли на второй план, а мужская волейбольная команда была и остается плацдармом, который помогает выращивать игроков для легендарного «Зенита-Казань». Даже занимая сейчас третье место в высшей лиге А волейбольные академики, которые в эти выходные дважды уверенно победили в Барнауле, не готовы замахиваться на выход в суперлигу. И только «зиланты» в своей четвертой попытке готовы преодолеть любые препятствия.

Можно было бы соединить четыре самостоятельных клуба высшей лиги с дюжиной из суперлиги, не изощряясь с регламентом нынешнего турнира, чем-то напоминающего хоккей на траве, развивающийся в России по остаточному принципу. Все равно обе команды из Омска, который отвоевал путевку в суперлигу у казанцев, и из Волгограда, который сохранил место в лиге сильнейших, находятся в подвале таблицы суперлиги.

