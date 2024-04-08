На сельскохозяйственных ярмарках в Татарстане реализовано более 400 тонн овощей и другой продукции

В Татарстане начались традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Они проходят на 14 площадках в Казани, на двух площадках в Набережных Челнах и Зеленодольском районе, на трех площадках в Нижнекамске. В муниципальных районах ярмарки проходят с различной периодичностью.

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Ленар Гарипов осмотрел ярмарочные площадки в Казани.

За четыре недели проведения ярмарок было продано сельскохозяйственной продукции на сумму 276,1 млн рублей. Овощей было продано 418,2 тонны, из них — 225,5 тонны картофеля. Также реализовано 72 тонны разливного молока, 168 тонн сахара, 873,7 тыс. штук куриных яиц и 347,7 тонны мяса, в том числе 179,5 тонны говядины.

Для проведения ярмарок были задействованы 33 муниципальных района и 3 119 единиц транспорта. Ярмарки будут проходить до 28 апреля 2024 года. Ранее в Татарстане за три ярмарочные недели была реализована продукция на сумму более 200 млн рублей.

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Разиль Самигуллин