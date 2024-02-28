Итоги дня: запрет рекламы у иноагентов, монетизация в Telegram, проблемы Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 28 февраля:
- Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым. Собеседники затронули тему создания и развития технопарков на территории Узбекистана.
- Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект о запрете рекламы российских физических и юридических лиц на сайтах иноагентов, в соцсетях и на других интернет-площадках.
- За неделю город «Игр будущего» в Kazan Expo посетило 98 тыс. гостей.
- 297 млрд рублей налогов поступило в городской бюджет Казани в 2023 году. Рост налоговых поступлений за год составил 9%. Из них в федеральный бюджет было перечислено 137 млрд рублей (46%), в бюджет РТ — 141 млрд рублей (47,4%), в городской бюджет — 19 млрд рублей (6,6%).
- Мэр Казани сказал, что в 2023 году в городе капитально отремонтировали 207 домов на общую сумму 2,3 млрд рублей. В 2025 году нужно отремонтировать 302 лифта в 99 домах на сумму 904,7 млн рублей.
- Ильсур Метшин сообщил, что в Казани за последние 5 лет из 14 перевозчиков шесть разорились. Дефицит водителей на сегодня — 920 человек, кондукторов — 820. Утренний выпуск автобусов в 2023 году составил 70 процентов, что обеспечило соблюдение графика только на 54 процента.
- Казанские чиновники в 2023 году допустили нарушения финансово-бюджетного законодательства на 3,8 млрд рублей.
- Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что уровень средней зарплаты на крупных и средних предприятиях города составляет 74 тыс. рублей. Эти показатели — одни из самых высоких в стране. Однако параллельно с этим у 50% казанцев зарплата — менее 42 тыс., в то время как средняя фиксируется на отметке в 63,8 тыс., а самая распространенная — на уровне 50 тысяч.
- По информации Росстата, в декабре 2023 года реальные зарплаты в стране выросли на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Рост доходов оказался выше инфляции. Средняя зарплата за 2023 год на 14% превысила показатель 2022 года.
- В Казани подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии отделения «Банк Татарстан» Сбербанка и Инвестиционно-венчурного фонда республики.
- Основатель Telegram Павел Дуров объявил о запуске системы монетизации каналов в сервисе. С ее помощью владельцы каналов смогут получать доход от показа рекламных объявлений в своих публикациях.
- За восьмую неделю 2024 года в Татарстане зарегистрировали 11 991 случай заболевания гриппом и ОРВИ. Заболеваемость респираторными инфекциями снизилась на 24,1%.
- Единый оператор по обезвреживанию и утилизации медотходов класса Б и В будет создан на базе регоператора «Гринта».
- Руководство ПАО «Татнефть» объявило о кадровых перестановках. Директором по повышению нефтеотдачи пластов, волновым и биотехнологиям института «ТатНИПИнефть» назначен Ирик Фаттахов. Первым заместителем директора по организационному развитию Центра технологического развития назначили Юрия Барова. Гульназ Хикматова стала директором ООО «Биоресурс». Директором ООО «Татнефть-Самара» назначили Владимира Тарасова.
- Архитекторы представили новые варианты оформления станций метро «Академическая», «Зилант» и «Тулпар».
- Будущие названия улиц на территории «Новой Портовой» будут связаны с историческим контекстом Ново-Татарской и Старо-Татарской слобод.
- Директор предприятия МУП «Водоканал» и депутат Госсовета республики Андрей Егоров на сессии гордумы в Казани отметил, что тарифы на водоснабжение и водоотведение для казанцев должны быть в 4,5 раза больше, нежели сейчас. На данный момент они составляют 27 и 33 рубля за кубометр.
- Центробанк России отозвал лицензию у банка «Гефест». По мнению ЦБ, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. А также «Гефест» обвинили в несоблюдении требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Жители Татарстана хранили на банковских счетах «КИВИ Банка» 53,7 млн рублей.
- В Госдуму РФ правительство России внесло законопроект о введении НДС при покупке товаров россиянами из стран ЕАЭС. Налог будет распространяться на покупку товаров, реализуемых через электронные торговые площадки. Сейчас такие операции НДС не облагаются.
- По итогам 2023 года общий объем рынка государственно-частного партнерства в России составил 720 млрд рублей. Из них 409 млрд — внебюджетные источники финансирования.
- Национальный банк РТ стал самой читающей организацией в России. В среднем каждый сотрудник банка прочитал по 20 книг за 2023 год.
- Интерес татарстанцев к чтению электронных книг в 2023 году вырос на 30% по сравнению с предыдущим периодом. По данным Yota, в общем рейтинге по городам Казань занимает шестую строчку. А по статистике МегаФона, Татарстан расположился на 11-й позиции по интересу к книжным сервисам.
- С нового учебного года в пяти образовательных учреждениях Казани откроются кружки по основам управления беспилотными авиационными системами.
- Школьники Татарстана примут участие во Всемирном фестивале молодежи. Он пройдет с 1 по 7 марта в Сочи. Мероприятия специальной детской программы «Начнем будущее вместе» объединят подростков от 14 до 17 лет.
- Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который позволит победителям международных олимпиад поступать в российские вузы без вступительных экзаменов.
- Одаренные фигуристы смогут тренироваться в школе Алины Загитовой в Казани бесплатно или на льготных основаниях.
- Голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов стал лучшим вратарем февраля в КХЛ.
- Рустам Минниханов встретился с руководством, тренерским штабом и игроками «Ак Барса» в преддверии старта Кубка Гагарина и пожелал хоккеистам меньше удалений.
- Депутаты Госдумы РФ предложили расширить возможности использования маткапитала. Средства можно будет направить на получение ребенком или детьми платных медицинских услуг и лекарственных препаратов по назначению врача.
- Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков. Ему было 94 года.
- Более 43 тысяч человек в 18 регионах России досрочно проголосовали на выборах президента.
- Из федерального и республиканского бюджетов выделят 235,5 млн рублей на реконструкцию моста через реку Солонку в поселке Кадышево в Авиастроительном районе Казани.
- Институт развития городов РТ запустил голосование за территории, которые представят регион на Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Победители получат грант на благоустройство выбранных пространств уже в 2025 году.
- По итогам первого в России рейтинга регионов с потенциалом развития «современных сел» Республика Татарстан заняла шестое место.
- Из Казани в подшефные Татарстану города ЛНР Лисичанск и Рубежное направили первую за 2024 год партию гуманитарного груза общим весом 88 тонн.
- Осужденный по делу об убийстве экс-глава Буинского района и экс-министр экологии Татарстана Аглям Садретдинов может выйти на волю. Он страдает тяжелым онкологическим заболеванием и уже прошел несколько курсов химиотерапии, но существенного улучшения нет.
- Челнинская компания «Кит строй» задолжала 1 494 сотрудникам зарплату на сумму более 120 млн рублей.
- АО «Судоходная компания «Татфлот» не уплатила страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Совокупно организация удержала выплаты 760 работникам на сумму более 8 млн рублей.
Ключевые события 735-го дня специальной военной операции на Украине:
- На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
- Отражены семь атак штурмовых групп 32-й механизированной, 77-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.
- В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Красное, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.
- Отражены три контратаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Георгиевка Донецкой Народной Республики.
- В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, два орудия Д-20, противотанковая пушка «Рапира», буксируемое орудие М119 производства США, а также склад боеприпасов ВСУ.
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Петровское, заняли более выгодные рубежи и отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новобахмутовка, Тоненькое, Орловка и Первомайское Донецкой Народной Республики.
- В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три орудия Д-20, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и пять гаубиц Д-30.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики.
- На Херсонском направлении в результате активных действий российские подразделения заняли более выгодные позиции, нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Приморское, Новопокровка Запорожской области и Дудчаны Херсонской области.
- В районе населенного пункта Работино Запорожской области отражена контратака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ.
- В ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходная артиллерийская установка Caezar производства Франции, три орудия Д-20, САУ «Акация» и гаубица Д-30.
- Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск уничтожен радиолокатор подсвета и наблюдения зенитного ракетного комплекса С-300, склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ, склад хранения и изготовления беспилотных летательных аппаратов, а также поражены живая сила и военная техника в 131 районе.
- Средствами противовоздушной обороны уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневое Харьковской области, Араповка, Троицкое, Новоникольское Луганской Народной Республики, Еленовка, Шевченко Донецкой Народной Республики, а также сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Екатерина ПетроваОбщество
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