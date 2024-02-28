Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков

Фото: Динар Фатыхов

Скончался бывший глава правительства СССР Николай Рыжков. О его смерти сообщила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

— Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович, с чем соприкасался. Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу. И это не красивые слова, — написала она в своем telegram-канале.

Николаю Рыжкову было 94 года. Он занимал пост председателя Совета министров СССР с 1985 по 1991 год. Ближе к 90-м Рыжков выступал против внедрения рыночных цен и других механизмов, за что его руководство активно критиковали. В декабре 1990 года он перенес сердечный приступ.

На протяжении последних 20 лет являлся членом Совета Федерации Федерального собрания России. Находился под санкциями стран Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран.



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