Участник СВО из Узбекистана получил паспорт гражданина России
В Одинцово сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России торжественно вручили паспорт гражданина Российской Федерации военнослужащему — участнику специальной военной операции.
Боец прибыл в Россию из Республики Узбекистан и в январе 2024 года заключил контракт с Министерством обороны РФ о прохождении военной службы в Вооруженных силах. Полицейские поздравили военнослужащего с приобретением российского гражданства и выдали новый паспорт.
Присутствующие на церемонии поблагодарили нового гражданина России за доблесть и отвагу и пожелали защитнику Отечества скорейшего возвращения к мирной жизни с победой.
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