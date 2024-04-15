«Молодые люди мечтали сидеть в офисе, попивая чашку кофе»

На российском рынке труда исторически низкая безработица — для экономики это плохой симптом

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Не хватает рабочих на производстве, в сельском хозяйстве и в строительстве. При этом зарплаты растут, как и стоимость привлечения новых сотрудников. Что происходит на рынке труда в Татарстане и как компании решают проблемы дефицита кадров — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

На рынке дефицит соискателей

В I квартале 2023 года hh.индекс в России был равен 4,5 резюме на одну вакансию — это умеренный уровнь конкуренции за рабочие места. В I квартале 2024 года индекс снизился до 3,5 резюме, что говорит о дефиците соискателей на рынке, прокомментировала руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье Юлианна Левашова. В Татарстане обстановка на рынке труда, согласно hh.индексу, более напряженная, чем в среднем по России, — в I квартале 2023 года индекс был 3,8, с января по март 2024 года — уже 3,4.

По итогам I квартала 2024 года в России спрос на персонал вырос на 35%, активность соискателей тоже увеличилась на 27%. В Татарстане ситуация аналогичная: спрос на персонал в I квартале 2024 года вырос на 29% , а соискательская активность на 34%. При этом аналитические данные hh.ru показывают, что на местном рынке труда сохраняется повышенный спрос на работников, который не перекрывается, даже несмотря на сезонный рост соискательской активности.

Медианная предлагаемая зарплата по Татарстану, по данным hh.ru, составляет 60 тысяч рублей. В республике по размеру заработной платы лидирует сфера «Автомобильного бизнеса» (более 90 тысяч рублей), почти столько же платят в профотрасли «Стратегия, инвестиции, консалтинг» и с небольшим отрывом (87 тысяч) третье место занимает отрасль «Сельское хозяйство». Наиболее востребованные профессии в республике: менеджер по продажам (8% от общего числа), продавец-консультант (6%) и оператор call-центра (6%).

Кстати, специалистам в сфере информационных технологий в Татарстане работодатели сегодня предлагают зарплату в среднем 79 тысяч рублей, по России — около 70 тысяч рублей.

Среднее зарплатное предложение выросло на 7%

— Рынок труда в первом квартале 2024 года в Татарстане показывает положительную динамику, а перспективы для трудоустройства и развития карьеры остаются благоприятными для большинства специалистов, — прокомментировал Александр Сампетов, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы». — Сравнив данные за первый квартал 2023 года с аналогичным периодом 2024 года, можно отметить увеличение числа вакансий по региону на 37%. В условиях кадрового голода компании продолжают активный поиск сотрудников для развития и расширения бизнеса.

Чаще всего, по данным «Авито Работы», работодатели ищут представителей дефицитных рабочих профессий, задействованных в производстве, сельском хозяйстве и строительстве, а также работников массовых и линейных профессий.

В I квартале наибольшее количество объявлений было размещено для курьеров и разнорабочих (доля вакансий на платформе для них составила 6% и 5% соответственно), а также сотрудников складов — упаковщиков и комплектовщиков (равные доли по 3%). Такая популярность этих работников среди работодателей может объясняться динамичным развитием сферы ретейла и e-comm. Кроме того, высоким спросом пользуются водители-экспедиторы (3%) и квалифицированные рабочие: сварщики (3%) и слесари (3%).

Среди офисных сфер стабильный рост спроса и зарплатных предложений сохраняется в сфере IT — средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников при сравнении год к году выросли на 10%, а новых вакансий стало на 83% больше, отмечает Сампетов.

По данным «Авито Работы», среднее зарплатное предложение для новых сотрудников в Татарстане по итогам I квартала составило 61 262 рубля в месяц, что выше на 7% по сравнению с прошлым годом. В регионе самой высокооплачиваемой сферой на 2024 год стала сфера транспорта и логистики. Работодатели готовы предложить специалистам в данной отрасли 87 986 рублей при полном рабочем дне. Также одними из самых высокооплачиваемых стали сегменты автомобильного бизнеса со средней заработной платой 85 813 рублей в месяц и строительства — 77 959 рублей.

Стоимость привлечения кандидатов выросла

— Более сложная ситуация на рынке труда была в I полугодии 2023 года. Тогда компании «Таттелеком» потребовалось существенно скорректировать размер оплаты труда специалистов. В настоящий момент кадровый вопрос еще актуален, но его острота заметно снижена: пересмотр заработных плат продолжается умеренными темпами, среднесписочная численность сотрудников компании стабильна, — рассказал генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов.

«Важно, что в последние годы изменились запросы и ожидания людей от работы и работодателей. Стоимость привлечения кандидатов выросла, так как чем меньше соискателей на рынке, тем дороже мероприятия, связанные с их подбором. Соответственно, увеличились и сроки поиска персонала», — отметил он.

С середины прошлого года отмечается нехватка кадров линейных инженерных профессий. На сегодня в «Таттелекоме» основные вакансии: массовый линейный персонал, специалисты блока клиентского сервиса, строители (телеком-направления), сотрудники контакт-центра. Дефицит кадров этих направлений ощущается во многих компаниях, отмечает Нурутдинов.

«В целом специалистов «Таттелекома» хорошо оценивают на рынке, стремятся переманить. Мы считаем, что это результат сформировавшегося в последние годы положительного HR-бренда компании, который стараемся усиливать», — отметил он.

«Таттелеком» обращается к рынку соискателей в основном при подборе линейного персонала. «Мы справляемся своими силами, не привлекая кадровые агентства. В компании работает порядка 17 in-house-рекрутеров, — рассказал Нурутдинов. — Так как рынок конкурентный, в первую очередь делаем акцент на удержание действующих сотрудников. Важно не только привлекать новых, но и актуализировать мотивационные программы для действующего персонала».

Для мотивации сотрудников регулярно пересматривается ФОТ. К примеру, за 2023 год увеличена заработная плата (оклад или базовый размер премии) больше половины сотрудников — 52% работающих. Для повышения производительности труда также были пересмотрены программы премирования ряда специалистов массовых подразделений. С 2024 года действуют новые бонусы. Среди них оплачиваемый выходной по случаю дня рождения (в течение 7 дней до или после даты) и сокращенная пятница по просьбам коллектива, привел в пример гендиректор «Таттелекома».

Нужно оперативнее реагировать на настроение сотрудников

— Ситуация на рынке труда остается напряженной, что сказывается и на нас — мы идем в трендах общего производственного рынка. Кандидатов становится меньше. Если сравнивать с первым кварталом прошлого года, общие показатели по рекрутингу чуть ниже и в целом повторяют тренд на снижение, — прокомментировал «Реальному времени» директор по персоналу «Данафлекс» Александр Елисеев.

Дефицит кадров наблюдается по всем категориям вакансий, производственных и офисных, — нужно прикладывать больше усилий, чтобы поддерживать поток кандидатов на том же уровне. По производственным позициям дефицит, по его словам, ощущается острее, но и офисные вакансии по определенным специальностям не отстают от производственных.

«Мы перестраиваем этапы отбора кандидатов и процессы адаптации. Регулярно проводим опросы удовлетворенности и развиваем каналы обратной связи (открытое окно, встречи с исполнительной дирекцией), чтобы оперативнее реагировать на настроение сотрудников», — рассказал Елисеев.

В компании провели исследование компенсаций и льгот по конкурентам и проанализировали, какие дополнительные льготы можно ввести. «В настоящий момент у нас предоставляется бесплатное питание халяль, дополнительное медицинское страхование, на заводах оборудованы комнаты отдыха, — перечислил он. — Дополнительно мы поддерживаем вовлеченность сотрудников в жизнь компании: развиваем систему наставничества, организуем конкурсы, лекции и корпоративные праздники, поддерживаем спортивные увлечения коллег, вовлекаем сотрудников в экологические инициативы. Это позволяет сформировать устойчивый коллектив с высоким уровнем ответственности».

Дефицит кадров связан с отголосками прошлых лет

Генеральный директор ООО «ЭнергоГазСервис» Данил Галиуллин соглашается, что на рынке труда сегодня сложился дефицит квалифицированных кадров. «У нас на предприятии имеется большая нехватка таких специалистов, как слесарь/инженер КИПиА, электрогазосварщик, оператор листогибочного пресса с ЧПУ», — перечислил он.

— Сейчас остро стоит проблема с слесарями и инженерами КИПиА с опытом работы. Приходит много желающих научиться, но большая часть не готовы к такой работе и на этапе стажировки уходят, — рассказал Галиуллин. — Также с начала СВО начался больший кризис, возможно, это было связано, как раз с началом мобилизации. На данный момент ситуация становится лучше: за последние 6 месяцев к нам трудоустроились четыре слесаря КИПиА, прошли стажировку и продолжают работать по сей день.

Дефицит рабочих профессий Галиуллин связывает с отголосками прошлых лет, когда все молодые специалисты мечтали стать менеджерами, надеясь получить хорошее место в крупной компании, «сидеть в офисе, попивая чашку кофе, и получать за это огромную зарплату».

Сейчас, по его словам, у молодых специалистов и выпускников школ появился интерес к рабочим специальностям. «У нас подписано соглашение с Казанским энергетическим техникумом на привлечение студентов к нам на предприятие на практику, а в дальнейшем — трудоустройство, — рассказал Данил Галиуллин. — Также мы готовы платить стипендию от предприятия на условиях гарантий со стороны студента, что в последующим он отработает свой контрактный срок на нашем предприятии. Также мы заключили договор с Центром занятости населения, наши вакансии можно увидеть на ярмарках».