В России введут меры компенсации НДС при торговле со странами ЕАЭС

Сегодня в Госдуму РФ правительство России внесло законопроект о введении НДС при покупке товаров Россиянами из стран ЕАЭС. Налог будет распространяться на покупку товаров, реализуемых через электронные торговые площадки. Сейчас такие операции НДС не облагаются.

В связи с этим в первую и вторую части Налогового кодекса Российской Федерации будут внесены изменения, связанные с постановкой на учет в налоговом органе иностранных посредников-площадок и другие.

Российские продавцы, согласно законопроекту, смогут компенсировать расходы уплаченных НДС при продаже товаров через электронные торговые площадки физлицам государств-членов ЕАЭС. Они смогут принимать к вычету суммы НДС, уплаченные за счет собственных средств в бюджеты других государств-членов ЕАЭС.



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