Температура воздуха в Казани достигнет +26 градусов

Фото: Реальное время

В Казани в субботу, 27 апреля, ожидается малооблачная погода без осадков в течение дня. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем составит от +14 до +26 градусов. Ветер юго-западный, порывами от 3 до 7 м/с, сообщает МЧС.

По Республике Татарстан прогнозируется от +12 до +27 градуса.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».