Завтра в Казани пройдут весенние сельскохозяйственные ярмарки
Завтра, 27 апреля, в Казани пройдут традиционные весенние сельскохозяйственные ярмарки. Свою продукцию представят фермеры 22 районов Татарстана и 19 организаций агропромышленного комплекса республики.
Казанцы смогут приобрести товары по сниженным ценам с 6.00 до 13.00 на следующих площадках:
- Авиастроительный район: ул. Дементьева, 7 и Ленинградская, 27;
- Вахитовский район: ул. Чехова, 2, ул. Татарстан, 53;
- Кировский район: ул. Батыршина, 20, ул. Краснококшайская, 150/2, ул. Революционная, 12;
- Ново-Савиновский район: ул. Лаврентьева, 10, пр. Х. Ямашева, 71а;
- Приволжский район: ул. Р. Зорге, 66, ул. Ю. Фучика, 64;
- Советский район: ул. Аграрная, 2, ул. Липатова, 7.
- В жилом районе «Салават купере» ярмарка пройдет на парковке торгового центра, расположенного по адресу: поселок Осиново, ул. Садовая, 9.
На площадках регулярно проверяют ветеринарно-санитарные условия, обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения. Подробности можно узнать по телефону горячей линии: +7(843)223-27-72.
Напомним, по итогам ярмарок было продано сельскохозяйственной продукции на общую сумму 392,1 млн рублей. Об этом сообщает Минсельхоз Татарстана.
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