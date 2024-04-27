В Татарстане введено в эксплуатацию более 1,8 млн кв. м жилья

Совещание по вопросам жилищного строительства провел сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов. Он общался с участниками в режиме видеоконференцсвязи.

Глава Минстроя Марат Айзатуллин сообщил о мерах по охране труда, проводимых на строительных площадках. Так, с начала года саморегулируемые организации провели 935 проверок, по итогам которых меры дисциплинарного воздействия применены к строительным организациям в 297 случаях. Специалисты инспекции Государственного строительного надзора выходили на строительные площадки 406 раз. По итогам проверок было вынесено 35 постановлений об административной ответственности.

Главное инвестиционно-строительное управление с начала года провело 133 проверки. Как сообщил глава Минстроя республики, контрольно-надзорные органы проверяют соблюдение не только законодательства в сфере охраны труда, но и санитарных норм — в рамках санитарно-эпидемиологического двухмесячника. С 1 апреля инспекция Госстройнадзора выявила 38 нарушений, составлено 49 протоколов.

В республике по состоянию на 27 апреля введено 1 млн 882 тыс. кв. м. жилья, план выполнен на 60%. По линии коммерческого строительства сдано 23% от запланированного объема — 65 многоквартирных домов суммарной площадью 343,5 тыс. кв. метров. В части социальной ипотеки годовой план выполнен на 53%. Из 56 домов, которые необходимо построить в этом году, сдано 24. Их суммарная площадь — 85 тыс. кв.м.

По линии индивидуального жилищного строительства на сегодня сдано 10 769 домов площадью 1 млн 453 тыс. кв. метров, что составляет 96% от годового плана.

Марат Айзатуллин доложил об обеспечении жильем отдельных категорий граждан. Так, по детям-сиротам заключен государственный контракт по приобретению 39 жилых помещений за счет софинансирования из федерального бюджета. 84 молодым семьям вручены свидетельства, готовится перечисление средств на лицевые счета исполкомов муниципальных образований.

Говоря о реализации республиканских и федеральных программ строительства социальных объектов и инженерной инфраструктуры, глава Минстроя сообщил, что в отрасли образования строится 11 школ и пристроев (выполнение — 24%). Также строится 10 детских садов (строительно-монтажные работы выполнены на 16%). В отрасли здравоохранения будут построены 53 новых объекта. Это 48 фельдшерско-акушерских пунктов, работы ведутся по 41 ФАПу (выполнение 34%). По другим медицинским учреждениям строительно-монтажные работы достигли 39%. Работы ведутся на трех объектах из пяти. Рустам Минниханов поручил обеспечить своевременное завершение всех работ и сдать готовые объекты в установленные сроки.

Ранее на профильной депутатской комиссии представили законодательную инициативу, предусматривающую норму предоставления общей площади жилья для детей-сирот — не меньше 22 кв. м на территориях муниципалитетов Кировской области.

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Разиль Самигуллин