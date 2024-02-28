Рустам Минниханов пожелал игрокам «Ак Барса» меньше удалений

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с руководством, тренерским штабом и игроками «Ак Барса» в преддверии старта Кубка Гагарина. Руководитель республики пожелал хоккеистам меньше удалений.

— Надеюсь, Всевышний даст сил, удачи, все будет хорошо. Не отчаивайтесь, даже если что-то не получается. И вам, Зинэтула Хайдярович, терпения, я вижу, как вы сильно переживаете. Игрокам — меньше удалений, меньше пропущенных голов, в добрый путь. Республика Татарстан с вами, — приводит его слова пресс-служба «Ак Барса».

На протяжении сезона главный тренер казанского клуба Зинэтула Билялетдинов регулярно указывал на проблемы с удалениями. В конце декабря наставник обращал внимание на то, что при такой ситуации у команды ломается игра, а хоккеисты не успевают перестроиться.

В первом раунде плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ «Ак Барса» встретится с «Автомобилистом». Первые два матча соперники проведут на льду «Татнефть Арены». Игры состоятся 29 марта и 2 апреля. Следующие поединки состоятся уже в Екатеринбурге. Третья встреча стартует 4 апреля, четвертая — 6 апреля.

По итогам регулярного чемпионата «Ак Барс» занял четвертое место на «Востоке». Подопечные Зинэтулы Билялетдинова набрали 84 очка в 68 играх. «Автомобилист» заработал на два балла меньше.

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