За прошедшие две недели в адрес программы «Наш двор» поступило 368 обращений от граждан

За прошедшие две недели в адрес программы «Наш двор» поступило 368 обращений от граждан. Всего с начала года — 1 060 обращений. Об этом сообщила директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

Она сообщила, что на 25 апреля дорожные работы ведутся в 22 районах Татарстана из 32, а также в Казани и Набережных Челнах. Это 160 дворов по республике. В целом объем выполнения данного вида работ составляет 5%, динамика за две недели — 4%.

Также начались работы по установке наружного освещения: они ведутся в 143 дворах 11 муниципальных образований. Выполнение — 5%, динамика за 2 недели — 4%.

Наиля Зиннатуллина отметила, что за прошедшие две недели сотрудники Фонда «Институт развития городов РТ» выезжали в 16 районов республики для уточнения схем благоустройства. В Верхнеуслонском и Агрызском районах на территории дворов остаются хозяйственные постройки, которые не демонтированы. Это не позволяет выполнить нормативные пожарные проезды и приступить к работам. Она попросила ответственных на местах очистить территорию до 10 мая.

Директор Фонда также напомнила, что все обращения от жителей должны отрабатываться своевременно и качественно — в течение 3 рабочих дней. Ранее в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамском районе стартовали дорожные работы по программе «Наш двор». Встречи с жителями уже начались в 28 районах республики.

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Разиль Самигуллин