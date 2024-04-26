Сборная Татарстана стала бронзовым призером чемпионата России по армрестлингу

С 15 по 20 апреля в Орле прошел чемпионат России по армрестлингу. В соревнованиях приняли участие 373 спортсмена из 53 регионов страны.



По итогам трех соревновательных дней сборная команда Республики Татарстан заняла третье место, уступив командам из РСО-Алания и Санкт-Петербурга.

Спортсмены из Татарстана показали отличный результат:

Роман Дряхлых (весовая категория «55 кг») и Ильфат Минхасапов (весовая категория «65 кг») заняли третьи места.

В женских соревнованиях победу в весовой категории «90 кг» одержала Рузия Габдрахманова, имеющая звание мастера спорта.

Аделина Фархаева (весовая категория «50 кг), Миляуша Гимранова (мастер спорта международного класса, весовая категория «55 кг»), Екатерина Прусакова (мастер спорта международного класса, весовая категория «60 кг»), Язиля Шаймарданова (мастер спорта, весовая категория «70 кг») и Алия Сираева (весовая категория «свыше 90 кг») заняли третьи места каждая в своей весовой категории.

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Рената Валеева