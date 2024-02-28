Из Казани в Лисичанск и Рубежное отправили первую в этом году партию гуманитарной помощи

Фото: Динар Фатыхов

Из Казани в подшефные Татарстану города ЛНР Лисичанск и Рубежное направили первую за 2024 год партию гуманитарного груза. Ее общий вес составил 88 тонн, сообщает пресс-служба мэрии.

В груз включили продукты длительного хранения, бытовую химию, теплую одежду, медикаменты, автозапчасти и строительные материалы. Для коммунальных сетей городов подготовили стальные трубы, отводы, задвижки, шаровые краны, а для восстановления городских объектов — строительные материалы.

В лисичанскую детскую музыкальную школу №2 направили музыкальные инструменты: саксофон, скрипку, акустическую систему и микшерный пульт. Шефство над образовательным учреждением предложило взять на себя АО «КМПО»

Участие в отправке приняли раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин. Они пообщались с водителями грузовиков перед отправкой колонны.

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