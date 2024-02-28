Город «Игр будущего» в Казани посетили 98 тысяч человек

Фото: Максим Платонов

За неделю город «Игр будущего» в Kazan Expo посетили 98 тысяч гостей. Статистику озвучили организаторы соревнований.

Стотысячному гостю обещают вручить подарок. Организаторы рассчитывают, что его имя станет известно уже сегодня.

«Игры будущего» продлятся в Казани по 3 марта. В турнире участвуют более 2 тысяч спортсменов из 107 стран.

Международный турнир признали просветительским проектом года в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Спорт и ЗОЖ» на премии российского общества «Знание». Победителей определили в 19 номинациях. Всего в этом году на участие подали свыше 18 тысяч заявок из всех регионов страны и 34 стран.

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