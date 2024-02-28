Банк «Гефест» лишился лицензии

Центробанк России отозвал лицензию у ООО КБ «Гефест» из Тверской области. По величине активов кредитная организация занимала 336-е место в банковской системе, сообщает регулятор.

По мнению ЦБ, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. За последний год в отношении «Гефеста» неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков. Еще банк нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

— В связи с неэффективностью и кэптивным характером бизнес ООО КБ «Гефест» на протяжении длительного периода являлся убыточным. Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, прямо или косвенно связанных с его бенефициарами. При этом более 60% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды. На фоне этого кредитная организация совершала операции (сделки), обеспечивавшие формальное соблюдение требований к величине капитала, — сообщил Центробанк.

КБ «Гефест» является участником системы страхования вкладов, в связи с чем суммы вкладов вернут вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Это уже вторая отозванная банковская лицензия в этом году. 21 февраля 2024 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «КИВИ Банк». Регулятор принял это решение из-за того, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Гефест» создали в 1990 году на базе специализированного государственного кредитного учреждения «Агропромбанка». В 2004 году кредитную организацию включили в систему страхования вкладов Банка России.

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