Объем рынка государственно-частного партнерства в России в 2023 году составил 720 млрд рублей

По итогам 2023 года общий объем рынка государственно-частного партнерства (ГЧП) в России составил 720 миллиардов рублей. Из них 409 миллиардов — внебюджетные источники финансирования. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития.

Ведомство отметило, что в сравнении с 2021 годом объем законтрактованных инвестиций в проекты ГЧП вырос на 38%. В прошлом году локомотивными отраслями стали проекты, связанные с социальной сферой, строительством школ и кампусов. Ранее Талия Минуллина отметила, что задача следующего года — это начать движение в сфере офсетов.

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Разиль Самигуллин