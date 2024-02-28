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Объем рынка государственно-частного партнерства в России в 2023 году составил 720 млрд рублей

19:02, 28.02.2024

По итогам 2023 года общий объем рынка государственно-частного партнерства (ГЧП) в России составил 720 миллиардов рублей. Из них 409 миллиардов — внебюджетные источники финансирования. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития.

Ведомство отметило, что в сравнении с 2021 годом объем законтрактованных инвестиций в проекты ГЧП вырос на 38%. В прошлом году локомотивными отраслями стали проекты, связанные с социальной сферой, строительством школ и кампусов. Ранее Талия Минуллина отметила, что задача следующего года — это начать движение в сфере офсетов.

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Разиль Самигуллин
Экономика
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