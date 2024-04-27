Госдума рассмотрит законопроект о снижении возраста для вступления в политические партии

Депутаты Госдумы совместно с сенатором России Еленой Афанасьевой внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, который направлен на снижение возраста для вступления граждан в политические партии с 18 до 16 лет.

Законопроект предполагает внесение изменений в статью 23 Федерального закона «О политических партиях». По мнению авторов инициативы, это позволит вовлечь как можно большее число молодежи в общественно-политическую жизнь и будет способствовать развитию партийно-политической системы страны.

Кроме того, принятие законопроекта позволит лицам, достигшим возраста 16 лет, которые сегодня активно принимают участие в деятельности политических партий, иметь легальный статус члена политической партии.

Реализация законопроекта не потребует дополнительного финансирования. Принятие законопроекта не повлечет за собой признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других федеральных законов. Ранее Московская городская дума внесла в Госдуму проект федерального закона, который призван запретить распространение информации об онлайн-продаже табака и никотиновой продукции.

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Разиль Самигуллин