Казанский «Водоканал» оценил потребность в замене всех ветхих и аварийных сетей в 127 миллиардов

Фото: Реальное время

В Казани продолжаются аварийно-восстановительные работы по замене аварийного участка самотечного канализационного коллектора возле Деревни Универсиады. Этот участок трубопровода диаметром 800 мм и протяженностью 30 метров был построен в 1988 году. Работы начались 18 апреля 2024 года. На данный момент ведутся земляные работы с последующей заменой аварийного участка. Планируется, что работы будут завершены до 15 мая.

При этом, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», директор «Водоканала» заявил, что на восстановление ветхих и изношенных сетей в столице Татарстана потребуется около 127 миллиардов рублей.

Кроме того, программой МУП «Водоканал» предусмотрена реконструкция участка коллектора протяженностью 1 070 метров по улице Деревня Универсиады от улиц Мавлютова/Парина до Оренбургского тракта. Период реализации с 2024 по 2026 год. В этом году запланированы проектно-изыскательские работы и начало строительно-монтажных работ.

С начала апреля началась масштабная реконструкция водопроводных сетей. Завершается реконструкция водопровода 1980 года постройки по улице Московской. Реконструкция коснулась двух участков:

от улицы Яхина до переулка Кирова;

от улицы Парижской Коммуны до улицы Г. Камала.

Общая протяженность реконструируемого участка — 470 погонных метров. Уже проложено 440 метров трубопровода. На участке от улицы Яхина до переулка Кирова завершены все работы.

На втором участке проложено 376 метров трубопровода, ведутся работы по укладке оставшихся 30 метров трубы. Участок готовится для проведения гидравлического испытания. Ведутся подготовительные работы для установки двух пожарных гидрантов.

Во время проведения работ будет ограничено движение автотранспорта по улице Московской на участке от улицы Парижской Коммуны до улицы Галиаскара Камала. После завершения всех работ по прокладке трубопровода дорожные службы приступят к ремонту проезжей части.

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Артем Гафаров, Василя Ширшова