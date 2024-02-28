Сбер в Татарстане и ИВФ РТ подписали соглашение о сотрудничестве

В Казани подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии отделения «Банк Татарстан» Сбербанка и Инвестиционно-венчурного фонда республики. Компании планируют оказывать поддержку технологическому бизнесу в сфере промышленности.

Сотрудничество планируется в рамках реализации инвестиционных программ ИВФ РТ, в том числе региональных программ Фонда развития промышленности «Проекты развития», «Комплектующие изделия», «Производительность труда» и «Проекты лесной промышленности». Также взаимодействие направлено на реализацию проектов по линии развития промышленных парков Республики Татарстан.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Сотрудничество с Инвестиционно-венчурным фондом Татарстана будет способствовать активному развитию предпринимательства в республике. Планируется совместная поддержка и развитие новых проектов через доступные формы привлечения финансирования. Коллаборация будет также направлена на повышение цифровой зрелости и развитие компаний с точки зрения цифровой трансформации».

«Партнерство со Сбером представляет собой значимый шаг в поддержке инновационных компаний в промышленном секторе Татарстана. Мы планируем не только предоставлять поддержку, но и активно участвовать в организации совместных мероприятий, направленных на привлечение внимания к перспективным проектам. Объединенные усилия будут направлены на поддержку предпринимательства в сфере промышленности, что будет способствовать их дальнейшему росту и развитию», — отметил Дамир Галиев, директор ИВФ РТ.