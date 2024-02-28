Школа Алины Загитовой в Казани предоставит льготы одаренным фигуристам

Одаренные фигуристы смогут тренироваться в школе Алины Загитовой в Казани бесплатно или на льготных основаниях, сообщила сегодня мэрия Казани со ссылкой на министра спорта Татарстана Владимира Леонова.

— Мы нашим спортшколам формируем госзадание, чтобы они 50% зарабатывали сами благодаря секциям, различным сервисам и услугам. Но для одаренных будем проводить кастинги, чем Алина будет лично заниматься. Будем стараться создать максимально льготные условия или бесплатные, — отметил Леонов ТАСС.

Строительство заведения на ул. Портовой начнется летом 2024 года и будет длиться около года, сообщал глава Минспорта РТ ранее. На территории школы планируется ледовая арена, залы для хореографии и тренировок, кафе, раздевалки и помещение для пресс-конференций.



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Аделия Сафина