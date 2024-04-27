Проект «Человек дождя» стартовал в рамках Всемирного месяца информирования об аутизме

Благотворительный вечер в поддержку проекта «Человек дождя» провели 22 апреля Авито и фонд «Обнаженные сердца», созданный Натальей Водяновой. Фонд помогает семьям, воспитывающим детей с аутизмом и другими нарушениями развития. Сердцем проекта стала коллекция дождевиков, дизайн которых создан на основе рисунков детей-подопечных фонда. Пять из них кастомизировали супермодель Наталья Водянова, писатель и драматург Александр Цыпкин, актеры сериала «Слово пацана» Лев Зулькарнаев (Зима) и Ярослав Могильников (Ералаш).

Мероприятие посетили инфлюенсеры и звездные гости, среди которых телеведущие Алла Михеева и Аврора, журналистки Лаура Джугелия и Мадонна Мур, актрисы Ксения Суркова и Вера Вольт, инфлюенсер Алина Рюмшина. Для самых маленьких гостей на мероприятии были организованы творческие мастер-классы. На сцене выступили Оля Краснова, участница проекта «Голоса Большой Страны», полуфиналистка белорусского Factor.by, Юнисель Гонсалес, участник шоу «Голос».

Вместе с профессиональными моделями агентства на сцену вышли дети-подопечные фонда «Обнаженные сердца» и их родители. предоставлено пресс-службой Авито

Ася Залогина, президент Фонда «Обнаженные сердца»:

— Неслучайно презентация проходит в апреле, ведь это Всемирный месяц информирования об аутизме — самой распространенной особенности развития. Яркая акция «Человек дождя», где участвовали дети с аутизмом, не только поможет фонду реализовать программы помощи для детей с этим нарушением, но и распространить информацию о нем, рассказать обществу об аутичных людях.

Первый детский дождевик, кастомизированный дочерью Натальи Водяновой Невой Портман, был продан во время благотворительного вечера в рамках аукциона за 25 тысяч рублей. В течение недели на аукцион в социальных сетях будут выставлены еще четыре кастомизированных дождевика: от основателя фонда, Натальи Водяновой, писателя Александра Цыпкина и актеров сериала «Слово пацана» Льва Зулькарнаева (Зима) и Ярослава Могильникова (Ералаш).