Бизнес-обзор: новый учредитель казанских фреш-баров, «КАМАЗ» нарастил активы

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 8-я

Фото: Максим Платонов

На этой неделе стало известно о том, что казанский бизнес-центр «Тимерхан» с гостиницей и двумя ресторанами перешел под частичный контроль Ак Барс Банка. Прежний собственник, связанный со структурами холдинга Ивана Егорова, в капитале фирмы-совладельца БЦ больше не фигурирует. Судя по всему, продал бизнес и основатель казанской сети фреш-баров Vita Juice Рамиль Шайхетдинов — у его компании новый учредитель. Подробнее об этих и других бизнес-новостях недели — в очередном обзоре «Реального времени».



АББ присмотрелся к БЦ «Тимерхан»



У казанского бизнес-центра «Тимерхан» появился новый совладелец. Соучредителем БЦ является ООО «Тимерхан бизнес», которое на этой неделе перешло под полный контроль банка «Ак Барс», согласно данным «СПАРК-Интерфакс».

В здании бизнес-центра на ул. Короленко работают знаменитый казанский ресторан «Тимерхан» (еще один ресторан компании работает на территории Кремля), а также гостиница. В профильном сообществе о нем отзывались, как об одном из двух заведений общепита, оказывающих услуги кейтеринга в сегменте «премиум». Ресторан обслуживал ряд крупных мероприятий высокого уровня, кроме того был победителем фестиваля «Вкусная Казань» в 2018 году.

В здании бизнес-центра на ул. Короленко работает знаменитый казанский ресторан «Тимерхан». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Правда, в 2020 году у одноименного юрлица ресторана возникли проблемы, когда его попыталась обанкротить фирма «Галерея вин» Якова Цейнштейна, а спустя 2 года оно было ликвидировано. И ресторан, и бизнес-центр имеют непростую структуру собственности, разделенную на несколько обществ. Конечным бенефициаром заведения общепита было ООО «ТПК Агро-Трейд» — «дочка» АПК «Высокая Гора», которая принадлежала холдинговой компании «Ак Барс» Ивана Егорова.

Центральным юрлицом группы, судя по всему, является ООО «Бизнес-центр «Тимерхан», в капитале которого теперь у «Ак Барс» банка 19% (ООО «Тимерхан Бизнес»). Компания завершила прошлый год с выручкой в 270,5 млн и чистой прибылью в 124 млн рублей.

Основатель казанской сети фреш-баров продал бизнес?

Новый владелец и у сети фреш-баров Vita Juice, которая была основана в нашем городе предпринимателем Рамилем Шайхетдиновым еще 17 лет назад. В последующие годы ему удалось довести количество торговых точек сети до 30 в 13 городах страны, работая по франшизе.

— Первая точка открылась в 2007 году в торговом центре «Савиново». Затем была точка в «Меге». К сожалению, сейчас в «Савиново» точки нет, закрыли потому, что не было необходимых коммуникаций. Вода была, а канализации не было. Нам приходилось все в контейнер сливать. Это било по статусу компании, которая разрослась уже до нескольких регионов. Сама идея открыть бизнес пришла случайно. Я был в командировке в Самаре, зашел в торговый центр, увидел огромную очередь к неприметной точке с апельсиновым соком, и у них эти бутылки просто разлетались. Подошел к продавцу, посчитал выручку, узнал экономику, решил, что в Казани можно то же самое организовать. На тот момент я был студентом КАИ, и, получается, одновременно предпринимателем, — рассказывал ранее предприниматель в интервью «Реальному времени».



Однако с 24 апреля этого года единственным собственником компании Шайхетдинова стала Гульнара Подхватилина. Казанское ООО «Компания Вита Джус» прошлый год завершило с оборотом почти в 100 млн и чистой прибылью в 10,3 млн рублей.

Новый шеф челнинского автодилера и активы КАМАЗа

В структурах челнинского автодилера — группы компаний «Катеко» — сменилось руководство нескольких предприятий. В частности, в ООО «Камавтокомплект» и ООО «Камавтокомплект трак» кресло прежнего директора Рината Лотфуллина занял Денис Алексеевский. А в ООО «Камавтокомплект-Вэн» Лотфуллина заменил Вячеслав Ермушев.

Как сообщает сайт группы, сегодня «Катеко» представляет собой объединение предприятий, представляющих в Поволжье компании международного автопрома. В частности, ГК является официальным дилером Mercedes-Benz, японских грузовых автомобилей и запчастей марки HINO, а также китайских грузовиков от компании Sinotruk Group и другие.

Еще один челнинский гигант автоиндустрии — ПАО «КАМАЗ» — на этой неделе объявил размер чистых активов. По состоянию на 31 марта этого года они достигли 113,3 млрд рублей, в то время как в конце 2023-го составляли 102,2 млрд. Годом ранее — 90,8 млрд.

Еще одна челнинский гигант автоиндустрии — ПАО «КАМАЗ» — на этой неделе объявил размер чистых активов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В понедельник стало известно о ликвидации ООО «Бахетле-Агро». Общество известило, что соответствующее решение было принято единственным участником фирмы 17 апреля 2024 года. Ликвидатором назначен Дмитрий Пудовкин, требования кредиторов могут быть предъявлены в течение двух месяцев с момента опубликования сообщения.



Компания занимается сельским хозяйством, в разные годы она принадлежала ООО «Бахетле-1» и ООО «Терра парк», была среди совладельцев и основательница одноименной сети супермаркетов домашней еды Муслима Латыпова.