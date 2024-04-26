Казань вошла в пятерку регионов с самым активным трафиком в приложениях по изучению английского языка

Фото: Александра Шарафиева

Таков один из результатов исследования данных интернет-трафика пользователей, проведенного онлайн-школой английского языка Skyeng и исследовательским сервисом билайн.аналитика к Международному дню английского. В прошлом году столица Татарстана занимала третье место в рейтинге городов, уступая только Москве и Санкт-Петербургу.

Среди взрослых пик интереса зафиксировали в январе текущего года, сравнительно с январем 2023 года он вырос на 14%. Наибольший прирост показала детская аудитория: за год интерес детей к языковым продуктам увеличился на 70%.

За прошедший год число пользователей, выбирающих разговорные форматы, увеличилось вдвое, а популярность разговорных курсов увеличилась на 55%. При этом спрос на занятия в формате один на один с педагогом снизился на 21%. Растет запрос на обучение в смешанных форматах: занятие с преподавателем, разбор кейсов по своей специальности, self-study* в приложении или чат-ботах.

Общий трафик в мобильных приложениях по изучению английского языка год к году вырос на 11%. Наибольший интерес к обучению наблюдался в марте текущего года: он увеличился на 64% по сравнению с 2023 годом. Мужчины чуть чаще, чем женщины, изучают английский язык: 54% против 46%. В основном этим занимаются пользователи в возрасте от 35—40 (24%) и 30—35 лет (23%).

«У людей появилось больше свободного времени, которое они готовы уделять обучению. Интенсивность обучения значительно выросла за прошедший год, подобный показатель мы видели только в 2020 году, когда люди сидели дома, в связи с ковидными ограничениями. Помимо этого, мы видим, что изменился запрос учеников: в 2022 году было востребовано изучение английского для конкретных профессий, а в прошедшем году восстановился спрос на английский для жизни», — сказал Антон Макаров, академический менеджер продукта онлайн-школы Skyeng.

Больше всего трафика в мобильных приложениях Москвы, Санкт-Петербурга и Ставрополя, следует из данных билайн.аналитики. При этом жители Ставрополя выбились в тройку лидеров за первый квартал 2024 года и сместили пользователей из Казани с третьего на пятое место. Рейтинг по регионам с самым активным трафиком в приложениях по изучению английского языка в первом квартале 2024 года выглядит следующим образом: Ставрополь, Краснодар, Казань, Ростов-на-Дону, Саратов, Грозный, Владивосток и Уфа.