Цены на ветеринарные препараты в России выросли почти на треть в 2023 году

Фото: Динар Фатыхов

Розничные цены на ветеринарные препараты в 2023-м выросли на 26,6% по сравнению с предыдущим годом. Однако к концу года динамика роста цен стабилизировалась и достигла рекордно низких значений, узнало «Реальное время» из отчета RNC Pharma.



Но уже в январе 2024 года был зафиксирован новый рост цен. В январе индекс цен составил 26,4%, а в феврале — 28,6%. Всего за два месяца текущего года рост цен достиг 26,9%.

Цены на отечественные и импортные препараты менялись по-разному. Стоимость зарубежных продуктов за год выросла на 36,6%, в то время как отечественные препараты подорожали только на 11,6%.

За два месяца 2024 года импортная продукция подорожала на 38,9%. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Рост цен на импортную продукцию носил волнообразный характер. Пиковые значения были зафиксированы весной и летом, а в июле был достигнут абсолютный максимум — 59,4%. В феврале 2024 года показатель инфляции на зарубежные ветпрепараты продолжил восходящий тренд, индекс цен относительно февраля 2023-го составил 41,3%.

В то же время цены на отечественные препараты на протяжении всего 2023 года демонстрировали тенденцию к снижению. Максимальный показатель был зафиксирован в январе 2023 года на уровне 35,8%. К маю 2023-го отрасль вышла на уровень около 10,7%, далее динамика цен демонстрировала нисходящий тренд. К декабрю прошлого года цены снизились до минимума — 6,5%.

В январе 2024 года цены начали расти, индекс был зафиксирован на уровне 9,5%, но уже в феврале показатель инфляции снизился до уровня 7,9%. Всего за январь-февраль 2024-го цена на российские препараты выросла на 8,7%.

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Рената Валеева