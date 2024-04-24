Рынок загородного жилья: спрос на одноэтажные дома и управление кондоминиумами

В начале нового сезона ИЖС татарстанцы скупили на 40% больше земли, чем обычно

Фото: Реальное время

В Татарстане усилился постпандемийный тренд на загородное жилье. В марте в республике скупили 9,2 тысячи земельных участков и почти тысячу индивидуальных жилых домов, что значительно больше, чем в феврале и в начале прошлого сезона. Как результат — цены в сегменте ИЖС за год выросли примерно на треть, а за три года — вдвое. По словам представителей отрасли, изменились и предпочтения покупателей. Подробности — в материале «Реального времени».



Росреестр: тенденция к увеличению спроса на землю и дома ИЖС



Общероссийский тренд возрастающего спроса на загородную недвижимость не обошел и Татарстан. Причины не только в старте сезона, но и в расширении льготных программ, доступности ипотеки, низкой цене квадрата в ИЖС по сравнению с новостройками и интересе частных инвесторов с целью перепродажи.

По официальным данным, в марте покупательский спрос на рынке жилья Татарстана вырос во всех сегментах, но больше всего на земельные участки: 9,2 тысячи против 7 тысяч (+30,8%) в феврале и против 6,6 тысячи в марте 2023-го (+39,4%). На втором месте по приросту сделок — индивидуальные жилые дома: их количество выросло с 824 в феврале до 944 в марте (+14,6%), правда, в прошлогоднем первом весеннем месяце домов приобрели еще больше — 1098 (-16,3%).

Заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова отметила, что, «несмотря на некоторые опасения, с начала года в Татарстане наблюдается стабильный рост количества сделок» как на земельные участки, так и на индивидуальные жилые дома: «После небольшого «проседания» в феврале по отношению к январю спроса на жилые дома в марте вновь наметилась тенденция к его увеличению».

«Покупайте землю — ее больше не производят»

Ряд федеральных экспертов полагает, что в этом году спрос на земельные участки, дачи и дома в России может даже превысить спрос на городские квартиры. Возможно, это слишком оптимистичное заявление, но татарстанские представители отрасли подтверждают активное развитие сегмента.

— Со времен пандемии рынок загородной недвижимости активно развивается, в связи с чем цены, естественно, растут. Если смотреть в динамике трех лет, загородная недвижимость выросла в цене существенно, не менее чем в два раза, — отметил вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев.

— Рынок, к сожалению, зимой был не очень, потому что банки меняли условия программ, и все это влияло на ситуацию в сегменте индивидуального жилищного строительства. Сейчас, весной, рынок оживает. Люди все больше покупают земельные участки, заказывают и покупают дома, — подтвердил член совета Федерации ИЖС Ильяс Гимадов.



По словам его коллеги, наибольшим спросом, как и раньше, пользуются дома небольшой площади — в среднем от 90 до 150 квадратных метров. Земельные участки, как правило, предлагаются к покупке площадью от 5 до 8 соток — это самый распространенный вариант. «Предприниматели, которые строят дома, чтобы потом реализовать, как правило, нарезали землю на небольшие участки — 5-6 соток», — пояснил он.

— Что касается цен за последний год, есть такое выражение: «Покупайте землю — ее больше не производят». Я считаю, совершенно в точку сказано, потому что, если брать Казань, сейчас каждый год граница застройки отдаляется от центральных и даже спальных районов. Соответственно, те объекты, которые находятся ближе к городу, становятся дороже. Сегодня можно найти предложения по земле и за 100 тысяч рублей и за 1 млн рублей за сотку, — добавил Руслан Садреев.



Наибольшим спросом, как и раньше, пользуются дома небольшой площади — в среднем от 90 до 150 квадратных метров. Реальное время / realnoevremya.ru

За год цены выросли почти на треть

Популярными у казанцев для приобретения загородной недвижимости остаются земли Лаишевского, Пестречинского, Зеленодольского, Верхнеуслонского районов. Кроме того, большой интерес проявляют к участкам вдоль строящейся 2-й очереди Вознесенского тракта, расширенного до шести полос Горьковское шоссе и недавно открывшейся скоростной федеральной трассы М-12, благодаря которой сейчас можно попасть из Приволжского района Казани на другую сторону Волги.

— На самом деле во всех направлениях от города идет активная застройка как многоэтажного жилья так и ИЖС. На расстоянии 20—40 километров от Казани цены средние 150—350 тысяч за сотку и даже минимум можно найти — от 100 тысяч. Если брать локации непосредственно в городе либо в ближайшем пригороде, допустим, сейчас точкой роста стали поселки Вознесение и Нагорный с небольшими кондоминиумами от 10 до 50 домов, там сотка предлагается от 800 тысяч рублей до 1 млн, — пояснил собеседник издания.

При этом все опрошенные эксперты заявили о росте цен на загородное жилье в окрестностях Казани. За год дома и земли подорожали, по разным оценкам, от 20% до 30%.

— Год назад наши клиенты приобретали в пределах города небольшой дом порядка 120 «квадратов» на пяти сотках земли примерно за 10—11 млн рублей. Сегодня такой объект стоит уже ближе к 13 млн рублей. То есть повышение было, примерно 15—20%, — отметил Руслан Садреев. — Но у земельных участков нет средней стоимости, основная составляющая цены — местоположение участка. По домам, если взять достаточно отдаленный поселок, к примеру Сокуры или где-то в сторону Бимы, Егорьево, Кирби, где сейчас идет активное строительство ИЖС, есть несколько коттеджных поселков, в которых можно найти предложения на дома с участком меньше чем за 10 млн рублей.



— В целом индивидуальные жилые дома за год подорожали примерно на 20—30%,+ в зависимости от местоположения. Сама стройка тоже растет в цене — это тоже нужно понимать. Материалы, работа очень сильно выросли в стоимости. Сказывается и острый дефицит кадров. Рабочих не хватает, тех же самых каменщиков. И это тоже создает определенное удорожание, — добавил Ильяс Гимадов.

Среди строительных материалов, по его словам, больше всего подорожал цемент: «Это сезонное, все поднимают понемножку цены. Кто-то из поставщиков на 10% повышает и отправляет нам письма, кто-то больше. Но пока какого-то жесткого дефицита нет, работаем стабильно, запускаем новые объекты, строим и сдаем».



Больше, чем у соседа, не надо

Среди новых трендов сегмента ИЖС эксперты называют изменившиеся запросы покупателей. Прежде всего казанцы обращают внимание не только на удачное расположение коттеджных поселков, но и на сопутствующую инфраструктуру и обслуживание.

— Крупные застройщики застраивают земли комплексно, но сегодня таких проектов не так много, как хотелось бы. У большинства частных застройщиков идет хаотичная застройка, когда предприниматели строят по 10—20 домов и после их продажи дальнейшим управлением и обслуживанием не занимаются. Так вот сегодня у покупателя большой запрос именно на организованные кондоминиумы. Не просто — продали и бросили, а чтобы была управляющая компания, уборка, видеонаблюдение, охрана, места для отдыха и досуга. Люди готовы платить больше, но жить в доме с хорошим управлением и обслуживанием, как в квартире в современном ЖК, — отметил Руслан Садреев.

Среди новых трендов сегмента ИЖС эксперты называют изменившиеся запросы покупателей. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— Люди хотят, чтобы все было в комплексе, то есть обращают внимание на инфраструктуру. Покупают дом в коттеджных поселках, где уже созданы условия для жизни. Эта тенденция не только в Казани, но и по всей России идет. Люди просят обустроить дороги, детские площадки, как в многоквартирных жилых комплексах, — подтвердил Ильяс Гимадов.

Поменялись предпочтения и относительно этажности и больших площадей домов. «Покупатели больше одноэтажные дома рассматривают. Двухэтажные, трехэтажные проекты и «больше, чем у соседа» — такие тренды ушли. Сейчас достаточно порядка 100 и 120 «квадратов», где три спальни и одна большая студия с кухней. Больше заказывают террасы, потому что свой дом — это всегда какие-то вечерние посиделки, барбекю. Многие хотят осуществить мечту — завтракать с утра на свежем воздухе, жарить шашлыки в выходные», — добавил он.

За первый квартал года в Татарстане на учет поставили более 8,8 тысячи индивидуальных жилых домов общей площадью 1,2 млн кв.м. Большинство в сельской местности — 6,1 тысячи, на землях для садоводства — 1,3 тысячи.

В основном строили одноэтажные дома (5,5 тысячи), на втором месте по количеству — двухэтажные (свыше 3 тысяч). Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При выборе стройматериалов, татарстанцы предпочитали кирпич — таких домов 4,7 тысячи. Еще порядка 3 тысяч возвели с использованием различных материалов и около 1 тысячи — деревянные дома. В основном строили одноэтажные дома (5,5 тысячи), на втором месте по количеству — двухэтажные (свыше 3 тысяч), меньше всего трехэтажных (255).



С января по март в республике, по данным Росреестра, заключили свыше 2,7 тысячи договоров купли-продажи, из них 359 на домов ИЖС в Казани. В этом году в Татарстане планируют ввести 3,15 млн «квадратов» жилья, и половину объема (1,5 млн) составит индивидуальное жилье.