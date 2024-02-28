Средняя зарплата в России по итогам 2023 года составила 73,7 тысячи рублей

По информации Росстата, в декабре 2023 года реальные зарплаты в стране выросли на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Рост доходов оказался выше инфляции. Средняя зарплата за 2023 год на 14% превысила показатель 2022 года.



Напомним, сегодня мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что уровень средней зарплаты на крупных и средних предприятиях города составляет 74 тысячи рублей. Эти показатели являются одними из лидирующих в стране. Однако параллельно с этим 50% жителей города получают зарплату в размере менее 42 тысяч, в то время как средняя фиксируется на отметке в 63,8 тысячи, а самая распространенная — 50 тысяч.

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Разиль Самигуллин