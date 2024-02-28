Национальный банк РТ стал самой читающей организацией в России

Фото: Динар Фатыхов

Группа компаний «ЛитРес» проанализировала данные по корпоративным электронным библиотекам на основе сервисов «Литрес» и MyBook и составила рейтинг самых читающих компаний в 2023 году. Всего участвовало более 150 организаций.

Первое место занял Национальный банк Республики Татарстан. В среднем каждый сотрудник банка прочитал по 20 книг за год. Второе место занял онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру». Здесь в среднем один сотрудник прочитал 17 книг за год. На третьем месте расположилась компания X5 Tech, где в среднем приходится по 16 прочитанных книг на человека.

Кроме этого, группа компаний «ЛитРес» выявила победителя в номинации «Самый активный книжный клуб». Участники корпоративного книжного клуба Ozon встречались 35 раз в прошлом году, чтобы поделиться впечатлениями от прочитанных книг. А самым активным читателем стал Алексей Новосельцев из компании «ВсеИнструменты.ру». В 2023 году он прочитал 34 книги из корпоративной библиотеки.

Самыми популярными жанрами среди читателей во всех отраслях стали «саморазвитие и личностный рост», а также «зарубежная психология».

Все интересное о книгах и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».



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Екатерина Петрова