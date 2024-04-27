В России завершился прием заявок на конкурс «Студенческий стартап»

В этом году на участие в конкурсе было подано более 7,7 тыс. заявок, что на 1,5 тыс. больше, чем годом ранее. Всего в 2024 году на конкурс поступили заявки из 79 регионов России. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Победители станут известны в июле, они получат гранты по 1 млн рублей. «Развитие молодежного предпринимательства способствует достижению технологического суверенитета России, о важности которого неоднократно говорил наш президент Владимир Путин», — сказал вице-премьер. В 2023 году на грантовую поддержку правительство РФ выделило 2 млрд рублей: по 1 млн на каждого из 2 тыс. победителей.

Дмитрий Чернышенко также отметил, что почти 5 тыс. проектов соответствуют приоритетным направлениям научно-технологического развития. Наибольший интерес у заявителей вызвали сфера цифровых технологий, биотехнологии, приборостроение и креативные индустрии. Напомним, в ходе XVIII Российского венчурного форума пройдет конкурсный отбор около 20 стартап-проектов, которые будут презентованы на саммите университетов БРИКС в Казани.

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Разиль Самигуллин