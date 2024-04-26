Остров-град Свияжск готовится к рекордному туристическому сезону

В этом году Свияжск, один из главных туристических центров Татарстана, ожидает еще больше туристов благодаря открытию трассы М-12.

Чтобы обеспечить комфортное пребывание гостей, на острове-граде откроют две новые точки питания на территории Успенского и Ионно-Предтеченского монастырей, а также дополнительные сувенирные магазины. Туристы смогут воспользоваться новыми туалетами. Кроме того, перед началом высокого туристического сезона были проведены ремонтные работы на объектах посещения.

Туристскую инфраструктуру острова осмотрели председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Они встретились с предпринимателями, чтобы обсудить качество предоставляемых услуг. Особое внимание было уделено необходимости благоустроить территорию острова и все туристические объекты в едином стиле.

Сегодня остров-град Свияжск ежегодно посещают более 1,7 млн человек. Успенский собор и монастырь Свияжска включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Рената Валеева