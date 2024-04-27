Ветераны Великой Отечественной в Татарстане получили единовременную выплату к 79-й годовщине Победы

В Татарстане ветераны Великой Отечественной войны получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей к 79-й годовщине Победы. Выплату произвело Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан.

Выплата была предоставлена беззаявительно на основе имеющихся у ОСФР данных. Она была произведена одновременно с пенсией за апрель. В общей сложности выплату получили 194 участника Великой Отечественной войны.

Управляющий Отделением СФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин подчеркнул важность и значимость этой адресной поддержки. По его словам, она позволяет выразить благодарность ветеранам за их подвиги и самоотверженный труд в те сложные для нашей страны времена, а также еще раз сказать им, что никто не забыт и ничто не забыто. Напомним, в преддверии Дня Победы «Почта России» доставит ветеранам Великой Отечественной войны персональные поздравления президента России Владимира Путина.

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Самигуллин Разиль