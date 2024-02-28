Победителям олимпиад могут разрешить поступать в российские вузы без экзаменов

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который позволит победителям международных олимпиад поступать в российские вузы без вступительных экзаменов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.



— Школьники ежегодно принимают участие в этих олимпиадах и приносят золотые, серебряные и бронзовые медали нашей стране. Надо также отметить, что сборная России была отстранена от участия в олимпиаде по астрономии, а в олимпиаде по математике и физике принимала участие без флага Российской Федерации. Считаем это неприемлемым, — рассказал заместитель председателя Комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Мера направлена на россиян, проживающих за рубежом, и соотечественников, которые принимали участие в международных олимпиадах в составе сборных иностранных государств.

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