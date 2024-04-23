Форум БРИКС и туристы разогреют казанский рынок аренды

Казань оказалась на втором месте после Москвы по цене на долгосрочную аренду квартир.

Фото: Реальное время

В Казани продолжается рост на рынке долгосрочной аренды квартир. На цены давят высокие ставки на ипотеку на вторичном рынке, туристический сезон и предстоящие игры БРИКС. Предложение квартир на рынке, по данным «Авито Недвижимости», за год сократилось на 33,6%. При этом спрос только за последний месяц вырос на 9%. Какие факторы влияют сегодня на рынок аренды жилья — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Квартир для съема становится все меньше

Цены на рынке долгосрочной аренды в Казани за год выросли на 36,4%. «Средняя ставка аренды квартир по всем типам комнатности в Казани в первой половине прошлого апреля была равна 22 тысячам рублей. К первой половине нынешнего апреля она увеличилась на 36,4%», — рассказал «Реальному времени» руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Сильнее всего на арендном рынке Казани подорожали трехкомнатные квартиры (+57,1%) и студии (+43,8%).

Средняя цена аренды квартир разных типов комнатности в Казани

Тип комнатности Средняя цена аренды в апреле 2023 года Средняя цена аренды в апреле 2024 года Динамика за год Студии 16 000 23 000 +43,8% 1-ком. 19 000 25 000 +31,6% 2-ком. 26 000 35 000 +34,6% 3-ком. 35 000 55 000 +57,1% 4+-ком. 84 000 100 000 +19%

Данные «Авито Недвижимости»

По итогам первой половины нынешнего апреля на рынке долгосрочной аренды Казани было представлено 3,4 тысячи квартир. В сравнении с тем же периодом прошлого года, по данным «Авито Недвижимости», объем предложения квартир сократился на 33,6%. Спрос на аренду квартир в Казани за год почти не изменился. Однако за месяц, в сравнении с первой половиной марта, он вырос на 9%.

— На наш взгляд, основным драйвером роста цен на долгосрочную аренду в Казани выступает уменьшение предложения таких объектов при сохранении высокого уровня спроса, — считает Констатин Каменев. — Из-за сокращения количества доступных для аренды вариантов конкуренция между потенциальными нанимателями усиливается. В результате рост цен на аренду квартир в Казани наблюдается по всем категориям комнатности.

Казань сегодня, по данным сервиса «Яндекс Аренда», находится на втором месте по цене на долгосрочную аренду квартир после Москвы, где в среднем аренда стоит 80 тысяч рублей в месяц. Столица Татарстана опережает по ценам на аренду даже Санкт-Петербург со средней ценой, составляющей 35 тысяч рублей в месяц.



Ситуация на казанском рынке аренды начала меняться с середины лета 2023 года, отмечает Роман Жуков, руководитель сервиса «Яндекс Аренда». Центральный Банк начал повышение ключевой ставки, что сильно увеличило ежемесячный ипотечный платеж при покупке квартиры на вторичном рынке и вызвало очередной рост цен на квартиры в новостройках. При текущих ценах на покупку жилья и ипотечных ставках аренда квартиры стала выглядеть предпочтительнее приобретения собственной, особенно на вторичном рынке. Многие люди, которые раньше могли позволить себе квартиру в ипотеку, сейчас стали делать выбор в пользу аренды.



«Это привело к росту спроса на рынке аренды, что также наложилось на традиционно высокий осенний сезон. В итоге число предложений арендных квартир к концу октября 2023 года в Казани сократилось практически в 2 раза. А активный рост цен на аренду продолжался до конца 2023 года, — рассказал Жуков. — Так, за полгода арендные ставки выросли на 55% и в среднем составили 40 тысяч рублей в месяц».

В течение первых месяцев 2024 года цены на аренду в Казани сохраняются на стабильном уровне.Сейчас собственники, по данным «Яндекс Аренды», предлагают студии и однокомнатные квартиры в Казани в среднем за 31 тысячу рублей в месяц. С июля 2023 года по февраль 2024 года цены выросли на 65%, но весной держатся на стабильном уровне.

Средняя цена аренды двухкомнатной квартиры в столице Республики сейчас составляет 40 тысяч рублей в месяц. С июля по октябрь прошлого года цены выросли на 33%, потом рост остановился. Цены на трехкомнатные квартиры в Казани продолжают расти. Так, с июля 2023 по апрель 2024 арендные ставки выросли на 49% и сейчас составляют в среднем 70 тысяч рублей в месяц.

Арендные ставки продолжат сокращать разницу с ипотечными до тех пор, пока цена съема квартиры не достигнет рыночного уровня и покупка собственного жилья не станет снова более обоснованной. Однако из-за инертности рынка долгосрочной аренды эта коррекция будет происходить, как минимум, в течение всего 2024 года, прогнозирует Жуков.



Ипотека стала слишком дорогая

«Стоимость аренды всегда связана со стоимостью недвижимости, и в частности, не столько со стоимостью жилья, сколько с процентной ставкой на ипотеку, — объясняет ситуацию директор агентства недвижимости «Флэт» Руслан Хабибрахманов. — У тех, кто снимает квартиру в аренду, всегда есть альтернатива купить квартиру в ипотеку, и платить по сути те же самые ежемесячные платежи, но за собственное жилье. Но в связи с тем, что сегодня ипотека довольно дорогая и ежемесячный платеж тоже очень высокий, это сказывается на спросе на арендное жилье».

— Второй фактор, который оказывает влияние на рынок аренды, — это сезон. Как правило, весной бывает оживление на арендном рынке. Особенно перед майскими праздниками, когда в Казань отдыхать приезжают целыми семьями, — отмечает Хабибрахманов.

Давит на цены, по его словам, и предстоящий форум БРИКС, который будет проходить в Казани в этом году. «Уже сейчас в Казань приезжают делегации, которые также снимают квартиры на рынке», — рассказал он.

Средний размер ипотечного платежа в два раза выше цены аренды

Марат Галлямов, учредитель и директор агентства недвижимости «Этажи-Казань», выделяет сразу несколько тенденций, которые оказывают влияние на рынок аренды в Казани.



— Количество запросов на арендное жилье выросло. Это случилось из-за перераспределения спроса: люди, которые ранее планировали приобрести жилье, выбирают долгосрочную аренду. Это случилось из-за повышения ипотечных ставок и первого взноса по жилищному кредиту, — соглашается он.

По данным аналитиков компании «Этажи», средний размер ипотеки на квартиру на вторичном рынке Казани составляет в среднем 5,5 млн рублей. С учетом нынешних ставок ежемесячный платеж составляет в среднем 70—80 тысяч рублей.

Арендовать квартиру гораздо дешевле: студии и однокомнатные квартиры в среднем обходятся в 25-30 тысяч рублей плюс коммунальные услуги, двухкомнатные — от 35 тысяч рублей и выше. Финальные цены зависят от района, уровня жилого комплекса и состояния квартиры, отмечает он.

Второй тренд — это вымывание самых ликвидных вариантов из базы. «Обычно клиенты, которым пришлось отложить покупку собственного жилья, снимают наиболее бюджетные варианты, и параллельно продолжают копить денежные средства на покупку своей квартиры», — отмечает Марат Галлямов.

Третий тренд, который родился из повышенного спроса на рынке, — повышение требований к арендаторам. Хозяева квартир устанавливают более строгие условия: чаще запрашивают залог, включают в него стоимость клининга, включают страховку в стоимость аренды. «Чтобы быстрее снять квартиру и сделать это по максимально выгодным ценам, нужно моментально реагировать на новые объявления от собственников», — рекомендует он.

Четвертый тренд, который выделяют «Этажи», — это аномально стабильный спрос на аренду, традиционные сезонные «пики» спроса нивелируются. «Обычно в начале весны спрос снижается, но он был высоким весь первый квартал, и пока не идет на спад, — говорит Галлямов. — На ликвидные объекты спрос на долгосрочную аренду высокий в течение всего года, так как Казань — привлекательный город для переезда по учебе или работе». Эксперт прогнозирует дальнейший рост спроса в летние месяцы, который будет подогреваться туристическими потоками и студентами, поступающими в высшие учебные заведения города. Очередной всплеск ожидается в начале сентября, с приходом делового сезона.

Наиболее популярные локации в Казани сегодня — это Ново-Савиновский, Вахитовский и Советский районы.

«Гостиниц в Казани не хватает»

«Цены на аренду не настолько выросли, всегда можно найти предложения, — говорит Анастасия Гизатова, руководитель АН «Счастливый дом». — Просто часть аренды постоянно переходит в краткосрочку: многим выгоднее сдать в управление или самим сдавать посуточно, и поэтому долгосрочка по ценам подтянулась. Очень многие объекты берут и потом сдают еще в субаренду. Особенно объекты с интересной локацией».

— Второй момент — сейчас не все могут купить квартиру себе на вторичном рынке под 17 процентов, и они идут в новостройки. И на этот период им нужно снимать квартиру. Такие люди тоже увеличивают спрос на рынке аренды, — говорит Гизатова.

Однако основной драйвер роста, по ее мнению, это именно краткосрочная аренда. «Гостиниц сегодня не хватает, а если у вас квартира в Ново-Савиновском, Вахитовском или Советском районе, ее очень охотно снимут туристы», — говорит она.

