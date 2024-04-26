Акция «Я говорю по-татарски» пройдет сегодня в Казанском кремле

В пятницу, 26 апреля, в Казанском кремле пройдет акция «Я говорю по-татарски», посвященная татарскому языку. Мероприятие начнется в 17.00 и продлится до 21.00.



Гостей ждет современная музыка, квесты, ярмарка «Ташаяк» и награждение. Посетить мероприятие могут люди всех возрастов, вход свободный.

Программа акции обещает быть насыщенной. Главную ее часть составит гала-концерт, на котором выступят участники прошлогоднего фестиваля, а также группы «АлияНур», «Дышать», «Искан», Gauga, qaynar и Yummi Music Band. Певица Саида Мухаметзянова, участница шоу «Голос.Дети», представит премьеру совместно с инди-рок группой Juna. Вести мероприятие будут блогеры Роберт Исламов и Лейла Лерон-Бахмутова.

По словам сценариста Динары Зиннатовой, главная цель акции — популяризировать татарский язык. Концепция акции в этом году и сценарий мероприятия созданы с опорой на идею популяризации татарского языка в интернете.

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Рената Валеева