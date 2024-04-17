Куба — Москва — СИЗО: как стартапера из Иннополиса объявили «грантоедом»

Потерпевшим по делу на 17 миллионов признан Фонд содействия инновациям правительства РФ

В Татарстане впервые отдали под суд резидента Иннополиса. Правительство РФ в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» вложило в поддержку бизнес-проекта Владислава Косинцева 17 млн рублей — он обещал разработать и внедрить программное обеспечение для упрощения продаж через облачные кассы. Отчитался по первому этапу программы, получил деньги и покинул страну в декабре 2022-го. Задержали его через 7 месяцев по прилету с острова Свободы — в статусе заочно арестованного и обвиняемого в мошенничестве. По данным источников «Реального времени», на федеральные деньги иннополисянин успел гульнуть в Европе и за океаном.

За год следствия ущерб вырос на 10 млн



«Мне нравится сидячая работа!», — так комментировал свою фотографию будущий создатель фирмы «МР Чек», демонстрируя навыки альпиниста при ремонте фасада пятиэтажки (фото на постере). «Расширяю деловые связи, проекты направлены на расширение инструментов, услуг для онлайн-торговли», — указывал он же спустя 10 лет, именуя себя сооснователем IT-компании.

На будущей неделе Владиславу Косинцеву исполняется 35. Встречать эту круглую дату уроженцу Челнов придется в СИЗО. За решеткой он находится уже год и восемь месяцев. В ближайшее время предстанет перед Верхнеуслонским судом Татарстана. Ведь именно в этом районе, а точнее в Иннополисе, зарегистрирована фирма Косинцева «МР Чек», которую в СК считают одним из инструментов преступления.

Резиденту Иннополиса предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве и невыплате зарплаты свыше двух месяцев. Потерпевшими признаны федеральный Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, сокращенно — Фонд содействия инновациям, а также пять бывших работников «МР Чек».

Компания Косинцева до сих пор прописана в Иннополисе и числится действующей. Василий Иванов / realnoevremya.ru

Несмотря на арест Косинцева, его компания, согласно базе «СПАРК-Интерфакс», все еще имеет прописку на улице Университетской в Иннополисе и числится действующей. «МР Чек» зарегистрирован с 2020 года для работ и консультаций в области компьютерных технологий. Интеллектуальной собственностью компании являются функциональные модули программ для ЭВМ «Ручная фискализация» и «Платформа Innokassa», а также товарный знак Innokassa. Патенты получены в конце 2021-го — начале 2022 гг. Непосредственные авторы двух ноу-хау в списке потерпевших от невыплаты зарплаты не значатся.

Вторая компания Косинцева — ООО «Керамофлор» в Набережных Челнах — исключена из ЕГРЮЛ в связи с представлением недостоверных сведений еще в июле 2022-го. Она создавалась для оказания услуг в области растениеводства.

Напомним, уголовное дело против директора и учредителя «МР Чек» весной 2023-го инициировала прокуратура. На тот момент предполагаемый размер хищения бюджетных средств оценивался в 7 млн рублей. За год расследования в Верхнеуслонском межрайонном отдел СК он вырос еще на 10 млн рублей.

«В бегах» посетил четыре страны, включая Черногорию и Доминикану

Как выяснило «Реальное время», в федеральный розыск Владислава Косинцева объявили в апреле 2023 года, а в международный — 25 июля того же года. Через три дня один из районных судов Татарстана заочно арестовал его по заочному обвинению. А еще через два, 30 июля, обвиняемого повязали в московском аэропорту после длительного перелета с Кубы. Как будто ждали.

По данным СК, бизнесмен покинул страну в конце декабря 2022-го, сразу после того, как на счет компании «МР Чек», поступил второй транш на 8,5 млн рублей по федеральному гранту. Первый раз такую же сумму Фонд содействия инновациям перечислил в июне 2022-го.

«Из Татарстана он вылетел в Турцию. Потом успел побывать в Черногории, Доминикане и на Кубе», — отмечает близкий к силовикам источник «Реального времени», отмечая, что по одной из версий, именно за границей обвиняемый и потратил все средства гранта. А ожидаемый результат инновационного проекта так и не был получен.

После задержания Косинцева потерпевший Фонд в арбитраже взыскал с его фирмы 17 млн. скрин с сайта tenchat.ru. скрин с сайта TenChat

По уголовному делу провели комплексную научно-техническую оценочную судебную экспертизу и выводы экспертов ошеломляют: грантовый проект «МР Чек» «практической ценности не имеет, какие-либо значимые результаты отсутствуют, цель научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ не достигнута...».

Примечательно, что после задержания Косинцева потерпевший Фонд обратился в Арбитражный суд Москвы и в ноябре 2023-го получил решение о расторжении договора с «МР Чек» и взыскании с этой фирмы всех 17 млн рублей, полученных в качестве поддержки.

Обвиняемый участия в заседаниях не принимал. Из текста решения следует — грантополучатель так и не представил в Фонд содействия инновациям отчетную документацию по проекту, включая анкету для потенциальных инвесторов, финансовый отчет о расходовании средств гранта, акт о выполнении НИОКР и заявление на регистрацию ноу-хау в Едином реестре российских программ для ЭВМ либо в реестре российской радиоэлектронной продукции.

Как указал представитель истца, по всем отчетным позициям в виртуальной базе на странице «МР Чек» числится статус «сгенерирован», что означает — ответчик даже не приступал к подготовке документа.

Версия обвинения: решил обогатиться за счет бюджета

Как сообщал в мае 2023-го министр экономического развития РФ Максим Решетников, годом ранее через Фонд содействия инновациям правительство поддержало 3,7 тысячи российских высокотехнологичных проектов. В их числе — студенческие стартапы, разработки молодых ученых, начинающие предприниматели и компании с опытом продаж наукоемкой продукции. Последние получили 6 млрд рублей.

В настоящее время гранты на развитие и коммерциализацию для таких компаний составляют до 30 млн рублей, одной из стратегических задач такой поддержки является импортозамещение.

По словам главы Минэкономразвития РФ, в 2022-м компании с опытом продаж наукоемкой продукции получили из Фонда содействия инновациям 6 млрд рублей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Претендовал на такой грант и «МР Чек» из Татарстана. По версии следствия, в январе 2022-го директор компании Косинцев узнал о проведении конкурса на предоставление грантов по программе «Цифровые технологии» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ» и «решил обогатиться за счет бюджета». Для чего изготовил заявку от лица своей компании на грант для выполнения НИОКР по проекту «Разработка и внедрение логического агрегатора для интеграции клиентских платформ и провайдеров облачных касс» на 17 млн рублей, но указал «заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, в том числе о финансовом положении ООО «МР Чек», чем ввел в заблуждение сотрудников Фонда содействия инновациям.

Облачная касса — это цифровой аналог стационарной кассы, работающей в режиме онлайн. Главное отличие — она принимает лишь переводы и формирует только электронные чеки, что разрешено законом. При этом покупателю с кассиром не нужно встречаться — оплату можно произвести на сайте, в приложении, через аппарат курьера при получении товара.



При этом облачную кассу тоже нужно регистрировать в фискальном органе. И сегодня на рынке достаточно предложений по аренде таких услуг компаниям для облегчения бизнеса. Свое слово в этом сегменте цифровых услуг Косинцев с командой так и не сказали.

По второму эпизоду иннополисянина обвиняют в невыплате зарплаты пятерым сотрудникам. Скрин с сайта «Одноклассники». скрин с сайта Одноклассники

По данным следствия, после одобрения заявки Фонд 12 апреля 2022 года заключил с «МР Чеком» договор о предоставлении гранта. А после получения отчета о проведении НИОКР перечислил 9 июня и первый транш на 8,5 млн рублей. Второй компания должна была получить лишь по окончании первого этапа. Согласно договору, получатель гранта в течение шести месяцев должен был спроектировать и разработать базовую часть своей системы, с переносом имеющихся интеграций в новую систему, а главное — отчитаться об этом перед грантодателем. Все эти отчеты в Фонд были представлены, однако, по версии СК, и в них содержалась ложь, в частности о количестве работников, принимавших участие в работе, об их зарплате, и других расходах на выполнение НИОКР.

Кроме того, грантополучатель заверял о готовности в следующие шесть месяцев завершить разработку универсального программного интерфейса для провайдеров и мобильной версии программы, запустить агрегатор и представить финальные отчеты Фонду. А потому 28 декабря 2022 года на счет «МР Чек» перечислили еще 8,5 млн рублей. Обязательства по гранту силовики и Фонд считают неисполненными, а все 17 миллионов — похищенными.

По второму эпизоду иннополисянина обвиняют в невыплате зарплаты с 16 ноября 2022 года по 16 января 2023 года smm-менеджеру, системному администратору — инженеру контрольно-кассовой техники и еще трем сотрудникам компании. Общая сумма задолженности 482 тысячи 850 рублей.

Адвокат обвиняемого претензии в его адрес пока не комментирует. По данным источников «Реального времени», арестованный признает зарплатный эпизод.