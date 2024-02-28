Стало известно, как будут выглядеть новые станции метро в Казани

Фото: опубликовано https://tigp.ru

Архитекторы представили новые варианты оформления станций метро «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Все они будут расположены на второй линии казанской подземки. Эскизы опубликованы на сайте Татинвестгражданпроекта.

Станцию «Академическая» оформят панелями с круглыми отверстиями, которые станут отсылкой к улице имени Евгения Завойского, названной в честь известного физика.

«Зилант» сделают похожей на пещеру дракона. Нижнюю часть колонн покроют металлом, напоминающим чешую. Также установят панели, имитирующие текстуру воды.

Станция «Тулпар» будет оформлена в соответствии с представлением детей о крылатом коне Тулпаре. Станцию дополнят динамической подсветкой: в будни перфорированные панели на колоннах и стенах будут озаряться теплым белым светом, а в праздничные дни — разноцветными огнями.

Проекты уже утверждены. Станции планируют открыть для пассажиров в 2027-м.

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Анна Уржумова